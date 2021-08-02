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Итальянскому лётчику предложили сходить к психотерапевту после встречи с русскими истребителями

02 августа 2021, 11:30  •  336 • Политика
НАТО с помощью итальянского истребителя F-35 хотел снизить активность русской авиации над Балтийским морем, но что-то пошло не так.
Китайское издание Baijiahao сообщило о том, что очередная вылазка западной авиации к рубежам России закончилась неприятностями для иностранных военных. Слова китайцев приводит в своём материале "ПолитРоссия":
"Недавно над Балтийским морем произошёл крупный инцидент. Истребитель F-35 итальянских ВВС сблизился с российским транспортником Ан-12 и попытался осуществить его перехват. Однако завершить начатое пилоту НАТО не удалось из-за внезапного появления другого самолёта ВКС РФ".
Обозреватели Baijiahao сообщают, что до происшествия итальянские военные развернули несколько самолётов на эстонской авиабазе в рамках плана НАТО по "сдерживанию России в Восточной Европе".
В НАТО надеялись с помощью F-35 снизить активность России над Балтийским морем, но не тут-то было.
F-35 приблизился к Ан-12 и рассчитывал "прижать" его, но, увлёкшись, пилот не заметил второй самолёт - Су-30. Последний заставил итальянский истребитель отойти.
"Пилот F-35, издевавшийся над транспортным самолётом, не заметил его эскорт. Российский истребитель Су-30 быстро приблизился к итальянцу и заставил его изменить курс", - пишут китайские эксперты.
Китайцы иронично предложили итальянскому лётчику обратиться после инцидента к психотерапевту.

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