Итальянское СМИ обвинило задержанного россиянина в работе на ГРУ

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В Риме назвали профессию общавшегося с офицером-шпионом россиянина

Шпионский скандал в Италии набирает обороты. Уже раскрыты его новые подробности.

В Риме решили, что дипломат из РФ, с которым общался офицер ВМС Италии, арестованный потом за шпионаж, был сотрудником ГРУ. Об этом сообщили местные СМИ.

Откуда взяты такие данные, не известно. Пресса об этом умалчивает.

Зато указывает имя и фамилию российского "разведчика" – Дмитрий Остроухов. Кроме него, в посольстве РФ есть еще девять сотрудников ГРУ, пишет издание La Repubblica.

Арестованный капитан ВМС Италии встречается с россиянином с декабря 2020 года. Он успел передать не меньше трети украденных документов, сообщает газета.

До этого в Риме назвали шпионский инцидент с российскими дипломатами враждебным актом. И объявили, что немедленно приняли необходимые меры.

Сотрудники итальянской контрразведки задержали в Риме двух человек, которые подозреваются в шпионаже в пользу России. Капитан итальянских ВМС был взят при передаче секретных данных военному, который дежурил в посольстве РФ.

