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Итальянский Триест становится немецким геополитическим проектом

17 октября 2020, 01:30  •  54 • В мире
Порт Триеста – третье приобретение компании из Гамбурга, уже купившей порт Одессы и терминал в Таллине
В борьбе за первенство в мировой торговле разгорается сражение за крупные морские порты. Как сообщило итальянское издание Formiche, немецкая государственная компания HHLA (Hamburger Hafen und Logistik) из Гамбурга приобрела контрольный пакет акций многофункционального терминала в порту Триеста. Триест станет «важным геополитическим центром торговли на создаваемом Китаем Новом шёлковом пути.
«Почему контейнеровозы с китайскими товарами для стран Евросоюза, пройдя Суэцкий канал, не причаливают сразу же в портах Греции и Италии, а чаще всего тратят еще дней пять-шесть, чтобы, обогнув Пиренейский полуостров, по водам Атлантики добраться до Роттердама, Антверпена, Гамбурга или Бремерхафена?» – спрашивает «Дойче Велле». И даёт ответ: «Потому что эти порты в Нидерландах, Бельгии и Германии… обеспечивают больше разнообразных транспортных возможностей для дальнейшей доставки товаров на важнейшие рынки сбыта в Европе».
Теперь ситуация должна измениться. «Новый логистический мастодонт готов вновь открыть исторический торговый путь из Центральной Европы в Средиземноморье, Африку и Дальний Восток», – пишет Formiche. Hamburger Hafen und Logistik AG является крупнейшей портовой и транспортно-логистической компанией в Германии и одной из лидирующих в Европе. Её три терминала в Гамбурге обрабатывают грузы, перевозимые на маршрутах из Азии в Центральную и Восточную Европу. А её железнодорожные операторы оказывают услуги по перевозке контейнеров из портов в Северном и Балтийском морях, из внутренних областей Центральной и Восточной Европы, с Адриатики, из Турции.
Сегодня Триест готовится стать новым узлом связи между Востоком и Западом, Севером и Югом. В 2018 году Триест уже занял первое место по грузообороту среди итальянских портов. Терминал Триеста имеет собственное железнодорожное сообщение. Кроме того, немецкие компании соединяют порт Триест с европейской интермодальной сетью.
Триест – третье приобретение гамбургской компании, которая уже купила порт Одессы на Украине и эстонский терминал в Таллине. Генеральный директор HHLA Анджела Титцрат говорит, что амбиции Гамбурга – стать «чемпионом Европы», который изменит конфигурацию потоков товаров в мире.
«Приобретение компанией HHLA, принадлежащей городу Гамбургу, портового комплекса Триеста, – пишет Il Giornale, – открывает новый фронт геополитики в области транспорта в Старом Свете. В течение нескольких месяцев Ангела Меркель вела напористую игру, стремясь укрепить геоэкономически центральное положение Германии в Европе... Необходима дальновидная политика, особенно перед лицом появления таких конкурирующих стран, как Китай, способный отнять у Германии долю рынка и экономическое влияние».
Италия стала первой европейской страной, которая в 2019 году присоединилась к китайскому проекту «Один пояс – один путь». Китай приобрёл 35% акций терминала Euromax в Роттердаме, а в Греции купил порт Пирей. За пределами Евросоюза Китай приобрёл также Кунпорт, третий по величине турецкий порт, и доли в Хайфе и Ашдоде в Израиле. В настоящее время китайские компании владеют портовыми мощностями в 34 странах и планируют приобрести аналогичные мощности ещё в 8 странах.
Поэтому, считают обозреватели, приобретение немцами итальянского порта Триест – это европейский ответ вызовам, возникшим в связи с мировой торговой войной Китая и США. Ведь и американские компании сейчас нацелились на приобретение европейских портов. Трамп недавно заявил, что с его подачи страны ЕС готовы построить 9-11 портов, которые будут принимать СПГ из Америки. США планируют также купить порт Александруполис в Греции. Все эти порты могут играть роль и военной инфраструктуры. «Обеспокоенность по поводу портов объясняется не только экономическими факторами, – пишет американское издание Diplomat. По своей природе порты являются объектами двойного назначения, там могут швартоваться как торговые суда, так и военные корабли. Китай модернизирует свои военно-морские силы… Китайские военные корабли летом 2017 года нанесли дружественный четырехдневный визит в Пирей. Два года назад Пекин открыл свою первую зарубежную военную базу в Джибути».
Однако пока главное – торговля, и около 90% мировой торговли зависит от морских перевозок. Рост Китая как мирового производственного центра привёл к тому, что китайские порты постоянно устанавливают новые рекорды по количеству освоенных грузов. Уже сейчас из четырёх самых крупных торговых портов мира – три китайских, а пальма первенства самого оживлённого порта принадлежит Шанхаю.
Так что приобретение компанией HHLA порта Триест – не просто крупная коммерческая сделка, а немецкий геополитический проект.
Старается развивать портовую инфраструктуру и Россия. «По комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры к 2024 году мощности морских портов России Дальневосточного, Северо-Западного, Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов должны быть увеличены до 1,3 млрд тонн в год», – пишет «Российская газета». Однако до Китая далеко: как сообщает Министерство транспорта КНР, грузооборот китайских портов составил 9,29 млрд тонн только за восемь месяцев 2020 года.
Владимир МАЛЫШЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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