Итальянский премьер одной фразой вынес вердикт по "Спутнику V"

Премьер-министр Италии Марио Драги одной фразой вынес вердикт по "Спутник V". Он объяснил, почему русская вакцина до сих пор не одобрена европейским регулятором.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в начале марта 2021 года начало последовательную экспертизу вакцины "Спутник V". Проверка продолжается до сих пор, решение по препарату до сих пор не принято.

"Мы остановились на отдельных используемых вакцинах и констатировали, что российская вакцина ещё не смогла получить и, возможно, никогда не получит одобрения ЕМА", - заявил Драги на пресс-конференции после встречи европейских лидеров в Брюсселе.

В своей речи он упомянул и о китайской вакцине Sinovac, пишет The Lokal.it. На неё сделали ставку в Чили, и это имеет печальные последствия.

Итальянский премьер не удосужился пояснить, какие конкретно факты заставили сделать его выводы о перспективах русской и китайской вакцин от коронавируса в Европе.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщал, что европейский регулятор в ходе проверки "Спутника V" ни по клинической, ни по производственной части не выявил каких-либо критических замечаний.

В середине июня агентство Reuters писало: решение по русской вакцине в ЕС отложено либо до сентября, либо до декабря. Объяснялось это отсутствием необходимых данных о клинических исследованиях в определённые сроки.