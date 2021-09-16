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Итальянский парикмахер умер во время пересадки волос. Виновного ищут в Турции

16 сентября 2021, 00:30  •  36 • В мире
Ибрагим Гюль задумал решить проблему с волосами. Но этот итальянский парикмахер умер во время пересадки волос. Теперь виновного в его гибели ищет полиция Турции.
Ибрагиму Гюлю было 28 лет. Он работал парикмахером и вместе с женой и ребёнком перебрался из Турции в Италию. В сентябре приехал в Стамбул, чтобы купить принадлежности для собственной парикмахерской. Заодно он обратился в частную клинику и записался на операцию по пересадке волос.
В день операции жена Гюля забеспокоилась, так как от мужчины не было никаких вестей. Затем ей по телефону сообщили, что перед операцией Ибрагим скончался. Женщина связалась с другом своего мужа из Стамбула Дилека Озбека. Тот обнаружил Ибрагима в морге. Тело было завёрнуто в простыню, пропитанную кровью.
Выяснить обстоятельства загадочной смерти молодого парикмахера намерена турецкая полиция. Сотрудники больницы заверили жену Гюля, что Ибрагим умер от сердечного приступа перед началом операции. Правоохранители Стамбула задержали хирурга Мехмета Албайрака. Он будет оставаться под стражей до тех пор, пока расследование не завершится.
Врач утверждает, что операция всё же была начата, но пациент умер из-за осложнений. О своих проблемах со здоровьем Гюль медиков частной клиники не предупредил, пишет Daily Mail.

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