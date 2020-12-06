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Итальянский адмирал оценил позиции России и Турции в Средиземноморье

06 декабря 2020, 19:05  •  161 • Война
Бывший командующий ВС Италии (2013-2015 гг.) адмирал Луиджи Бинелли Мантелли отметил упрочение позиций России и Турции в Средиземном море.
«Российская конвенциональная огневая мощь, включая два современных фрегата, две подлодки и эскадренный миноносец, большинство с ракетными системами для ударов по наземным целям, находятся в настоящее время в Средиземном море. В последние годы Россия демонстрирует такой уровень напористости, который показывали США на пике могущества»,
– заявил Мантелли, имея в виду период холодной войны. При этом присутствие ВМФ России в Средиземноморье поддерживается российскими флотами в Чёрном и Каспийском морях.
«В наши дни силы и степень присутствия 6-го флота США [в Средиземном море] не идёт ни в какое сравнение с тем, что было перед крушением СССР»,
– считает итальянский адмирал. Европейские союзники Вашингтона тоже стали слабее.
Турцию Мантелли охарактеризовал как растущую силу в Средиземном море. Подписанный при содействии Кремля мир между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, положивший конец кровавому конфликту, превратил российского президента в главного арбитра в Закавказье, а России и Турции осталось договориться по ситуации в Сирии и Ливии.
В Вашингтоне пытаются изменить такое развитие событий. Недавно бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, а ныне высокопоставленный сотрудник Центра анализа европейской политики (Center for European Policy Analysis) генерал-лейтенант Бен Ходжес призвал Белый дом срочно принять Грузию в НАТО и пойти на сближение одновременно с Азербайджаном, Турцией и Арменией, чтобы продемонстрировать потенциальному противнику (России) стратегическую важность Закавказья для США.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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