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Итальянские избиратели массово сдали пустые бюллетени: В Италии проходят необычные выборы президента
25 января 2022, 03:30 • 29 • Политика
В Италии проходят необычные выборы президента: из-за антиковидных мер всё не так, как обычно. Избиратели массово сдали пустые бюллетени. Впрочем, этого как раз можно было ожидать.
Президента в Италии выбирают парламентарии и представители регионов. Они массово сдали пустые бюллетени, что выяснилось при подсчёте голосов. Трансляцию вёл новостной канал RAI-news-24.
Обычно пустые бюллетени избиратели сдают, когда нет согласия по поводу кандидатуры будущего лидера страны между политическими партиями. В понедельник прошёл лишь первый тур голосования. Во вторник и среду состоятся ещё два. Президент считается избранным, если один из кандидатом набрал две трети голосов в первых трёх турах.
Каждый тур голосования длится примерно пять часов. Если до четверга победитель не будет определён, то в четвёртом туре будет достаточно, если за одного из кандидатов проголосуют хотя бы половина избирателей.
Выборы президента в Италии в этом году необычные. Проголосовали пять из шести пожизненных сенаторов, включая передвигающегося на инвалидной коляске Умберто Босси. Отдельно оборудовали место для тех, кто находится на карантине или более COVID-19. Для них за зданием парламента поставили шатёр.
Не исключено, что следующие семь лет руководить страной будет женщина. Из перспективных претенденток председатель Сената Мария Элизабетта Казеллати и министр юстиции Марта Картабия.
Необычность выборов ещё и в том, что в коридорах перед залом заседаний "Трансатлантико" обычно заключаются договорённости и создаются альянсы. Но 24 января там было пустынно из-за антиковидных мер.
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