Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ночью кадыровцы вошли в Мариуполь - источники
«Это ад»: В Харькове продолжаются ожесточённые столкновения
"Вы в полном окружении": "Азовцы"* в Мариуполе услышали о св...
Шок и трепет: Иностранный наёмник со слезами снимает уничтоженную базу, где НАТО...
Главная / Политика

Итальянская La Stampa выдала обстрелянный ВСУ Донецк за Киев

17 марта 2022, 04:55  •  78 • Политика
Западные СМИ крайне однобоко освещают ситуацию на Украине, а иногда доходят до откровенной подмены понятий. Так, итальянская газета La Stampa решила выдать обстрелянный ВСУ Донецк за Киев.
Издание опубликовало на первой полосе фотографию Донецка, который украинская армия обстреляла ракетами из установки "Точка У", убив 20 мирных жителей. При этом подпись гласила: "Так Киеву грозит последний штурм".
Видимо, фото из ДНР оказалась слишком хороша, чтобы не использовать её, и итальянским журналистам было все равно, что они совершили подлог, выдали жертв ВСУ и добробатовцев в Донецке за киевлян,
- пишет официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.
Американский New Yorker оказался более осторожным, он опубликовал рисунок женщины с детьми на фоне украинского солдата и горящего здания. Впрочем, автор Telegram-канала "Кремлёвская прачка" расшифровал заложенный журналистами месседж совершенно иначе. Он увидел в рисунке украинского националиста, который прячется за спинами женщин и детей, пока догорает одесский "Дом профсоюзов".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


78
Источник
Похожие новости
17 марта 2022, 00:50
"Донбасс превратили в груду развалин": Le Figaro опубликовала непопулярную в Европе правду о ВСУ
17 марта 2022, 01:25
Санду выдвинула России два требования по Приднестровью. По чьему приказу?
17 марта 2022, 00:50
Песков напомнил Байдену, кто настоящий военный преступник
17 марта 2022, 02:35
Мэра Мелитополя обменяли на девять русских срочников
17 марта 2022, 01:25
Украина хочет демилитаризацию, как в Швеции и Австрии: Политолог объяснил, в чём подвох
17 марта 2022, 02:35
"Потом подотрутся этой бумагой": Депутат Госдумы предупредил Мединского о сделке с Украиной
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 марта 2022, 07:30
Новые преступления: Неонацисты устроили грабеж в Мариуполе, сопротивлявшихся безжалостно убивали
15 марта 2022, 09:10
Шок и трепет: Иностранный наёмник со слезами снимает уничтоженную базу, где НАТО готовило ВСУ
10 марта 2022, 12:55
Батальон "Азов" полностью вышел из под контроля
11 марта 2022, 09:25
"Сколько ещё "Градов" осталось у нациков?": Горловка снова под массированным огнём ВСУ
14 марта 2022, 02:15
Нэнси Пелоси назначила нового президента Украины и переименовала страну
14 марта 2022, 09:50
"Слава Украине" и не сопротивляйтесь: Власти Житомира приготовились стать русскими
14 марта 2022, 08:05
Ночью кадыровцы вошли в Мариуполь - источники
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.