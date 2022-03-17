Итальянская La Stampa выдала обстрелянный ВСУ Донецк за Киев

Западные СМИ крайне однобоко освещают ситуацию на Украине, а иногда доходят до откровенной подмены понятий. Так, итальянская газета La Stampa решила выдать обстрелянный ВСУ Донецк за Киев.

Издание опубликовало на первой полосе фотографию Донецка, который украинская армия обстреляла ракетами из установки "Точка У", убив 20 мирных жителей. При этом подпись гласила: "Так Киеву грозит последний штурм".

Видимо, фото из ДНР оказалась слишком хороша, чтобы не использовать её, и итальянским журналистам было все равно, что они совершили подлог, выдали жертв ВСУ и добробатовцев в Донецке за киевлян,

- пишет официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

Американский New Yorker оказался более осторожным, он опубликовал рисунок женщины с детьми на фоне украинского солдата и горящего здания. Впрочем, автор Telegram-канала "Кремлёвская прачка" расшифровал заложенный журналистами месседж совершенно иначе. Он увидел в рисунке украинского националиста, который прячется за спинами женщин и детей, пока догорает одесский "Дом профсоюзов".