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Итальянец разоблачил миф о прививках в Европе: "Фирмы организуют туры за русской вакциной"

15 апреля 2021, 21:05  •  75 • В мире
Итальянец разоблачил миф о прививочной кампании в Европе. Предприниматель рассказал, что в действительности многие в Италии совсем не торопятся проходить вакцинацию. При этом он отметил, что "Спутник V" вызывает доверие у многих граждан страны, в отличие от большинства западных препаратов: "Фирмы организуют туры за русской вакциной".
Предприниматель из Италии Андрей Медведев рассказал в программе "Интервью" на канале Царьград о ходе антиковидной вакцинации в его стране.
"Такой немножко миф, что все стремятся тут вакцинироваться", - признался бизнесмен.
Он заметил, что в Италии доступно множество препаратов, однако лекарства, изготовленные крупными западными корпорациями, в частности AstraZeneca и Johnson&Johnson, вызывают всеобщее недоверие.
Русская вакцина "Спутник V", безусловно, кажется многим итальянцам эффективнее и безопасней. И они стремятся привиться именно ей.
Власти Сан-Марино (государства-анклава, оружённого территорией Италии) закупили именно русский препарат, и многие итальянские граждане надеялись получить доступ к нему там, однако безуспешно.
"Я знаю, что итальянцы туда рвались именно за "Спутником". Но в Сан-Марино делают прививки только своим гражданам. Кроме того, прошла информация, что какие-то туристические фирмы стали организовывать в Россию турпоездки с целью вакцинации. Насколько это правда, не знаю. Но знаю, что какого-то недоверия к "Спутнику" здесь не ощущается", - подытожил собеседник "Первого русского".

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