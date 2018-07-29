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Итальянец Берреттини дважды стал победителем теннисного турнира в Швейцарии

29 июля 2018, 19:39  •  32 • Украина
Маттео Берреттини выиграл два титула на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в швейцарском Гштааде.
 
Reuters
 

В финале одиночного разряда теннисист из Италии одержал победу над испанцем Роберто Баутисту-Агутой со счётом 7:6 (11:9), 6:4.

Для 22-летнего Берреттини это первый одиночный титул ATP в карьере.

В этот же день он стал победителем в парном разряде вместе со своим соотечественником Даниэле Браччиали. 

В финале они обыграли украинца Дениса Молчанова и словака Игора Зеленая — 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).

Ранее россиянка Потапова проиграла в финале турнира WTA в Москве теннисистке из Сербии Данилович.

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