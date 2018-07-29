Итальянец Берреттини дважды стал победителем теннисного турнира в Швейцарии

Маттео Берреттини выиграл два титула на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в швейцарском Гштааде.

В финале одиночного разряда теннисист из Италии одержал победу над испанцем Роберто Баутисту-Агутой со счётом 7:6 (11:9), 6:4.

Для 22-летнего Берреттини это первый одиночный титул ATP в карьере.

В этот же день он стал победителем в парном разряде вместе со своим соотечественником Даниэле Браччиали.

В финале они обыграли украинца Дениса Молчанова и словака Игора Зеленая — 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).

Ранее россиянка Потапова проиграла в финале турнира WTA в Москве теннисистке из Сербии Данилович.