Италию подстегнули данными о смертях среди непривитых. В ответ римляне вскипели

В Риме состоялась очередная акция протеста против введения иммунных паспортов и обязательной вакцинации.

В западной прессе со ссылкой на Национальный институт здравоохранения Италии обнародовали сведения о смертях среди непривитых от COVID. Как сообщает ISS, почти все умершие за полгода пациенты с COVID не были вакцинированы. Кроме того, уточняется в исследовании, среди полностью вакцинированных от коронавируса зафиксировано 423 летальных исхода. Но это в общей сложности составляет 1,2% от общего числа связанных с COVID-19 случаев смерти за этот период, пишет The Guardian.

Однако сведения о жертвах пандемии не испугали итальянцев. В Риме во вторник прошла новая акция протеста. Демонстранты собрались в центре Рима и выступили против введения санитарных пропусков.

По информации РИА Новости, на акцию протеста в столице Италии вышли несколько сотен человек. Митингующие отмечали, что не против вакцинации, но против системы пропусков.

В минувшую субботу выступления против санитарных пропусков состоялись в 80 городах Италии. Наиболее массовые акции прошли в Милане и Риме, где на улицы вышли по нескольку тысяч человек. На среду запланированы новые митинги, в том числе в итальянской столице.