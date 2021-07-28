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Италию подстегнули данными о смертях среди непривитых. В ответ римляне вскипели

28 июля 2021, 02:15  •  620 • В мире
В Риме состоялась очередная акция протеста против введения иммунных паспортов и обязательной вакцинации.
В западной прессе со ссылкой на Национальный институт здравоохранения Италии обнародовали сведения о смертях среди непривитых от COVID. Как сообщает ISS, почти все умершие за полгода пациенты с COVID не были вакцинированы. Кроме того, уточняется в исследовании, среди полностью вакцинированных от коронавируса зафиксировано 423 летальных исхода. Но это в общей сложности составляет 1,2% от общего числа связанных с COVID-19 случаев смерти за этот период, пишет The Guardian.
Однако сведения о жертвах пандемии не испугали итальянцев. В Риме во вторник прошла новая акция протеста. Демонстранты собрались в центре Рима и выступили против введения санитарных пропусков.
По информации РИА Новости, на акцию протеста в столице Италии вышли несколько сотен человек. Митингующие отмечали, что не против вакцинации, но против системы пропусков.
В минувшую субботу выступления против санитарных пропусков состоялись в 80 городах Италии. Наиболее массовые акции прошли в Милане и Риме, где на улицы вышли по нескольку тысяч человек. На среду запланированы новые митинги, в том числе в итальянской столице.

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