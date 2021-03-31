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Италия высылает двух российских дипломатов из-за шпионского скандала
31 марта 2021, 14:25 • 103 • Политика
Послу РФ был передан протест местных властей
МИД Италии сообщил, что высылает двух сотрудников российского посольства, которые подозреваются в противозаконных действиях.
Глава итальянского ведомства заявил, что передал послу РФ протест республиканских властей, который вызван шпионажем в пользу России. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на своей странице в "Фейсбуке".
Также Рим принял решение о высылке двух сотрудников российского посольства, которые "замешаны в серьезном деле".
Напомним, что сегодня, 31 марта, российского и итальянского офицеров задержали по подозрению в шпионаже. Указывается, что офицера и капитана итальянских ВМС поймали при передаче секретных данных. После этого российский посол был вызван в МИД Италии.
Российское посольство подтвердило, что в Риме действительно был задержан сотрудник военного атташе.
При этом дипломаты выразили надежду, что инцидент не скажется на отношениях Рима и Москвы. Обстоятельства "шпионажа" еще предстоит выяснить. Более детально данный инцидент в отечественном посольстве комментировать отказались.
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