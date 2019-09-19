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Италия верит, что Сальвини вернётся

19 сентября 2019, 04:39  •  88 • В мире
«Мы готовимся вновь взять в руки эту страну»
Возможно ли появление в Италии нового Муссолини? Вопрос нелепый. Однако о дуче вдруг вспомнил бывший премьер-министр Италии, бывший глава Демократической партии Маттео Ренци, объявивший 16 сентября о своём решении выйти из только что сформированной правительственной коалиции. «В 20-е годы, – заявил Ренци, – разделение партий ослабило их до такой степени, что привело к триумфу Муссолини. История должна научить нас не повторять ошибки».
Правительственная чехарда на Апеннинах давно стала притчей во языцех. Сейчас из-за решения Ренци новое коалиционное правительство (Демократическая партия и «Движение 5 звёзд»), члены которого принесли присягу буквально на днях, снова под угрозой. Ренци собирается создать новую партию центристского толка, опираясь на поддержку двух десятков депутатов и десятка сенаторов. Это немного, но достаточно, чтобы крайне замысловатая политическая мозаика Италии усложнилась ещё больше.
Напомним: на парламентских выборах в Италии в прошлом году триумфатором стала правоцентристская коалиция, получившая 37% голосов. Основную долю голосов собрала «Лига» («Лига Севера») народного лидера Маттео Сальвини и партия бывшего премьера Сильвио Берлускони «Вперёд, Италия». Успех был закреплён весной 2019 года на выборах в Европарламент, когда за «Лигу» отдали голоса 34% итальянцев. В правительстве, которое было создано вместе с «Движением 5 звёзд», Сальвини, занявший посты вице-премьера и министра внутренних дел, начал принимать жёсткие меры против захлестывающих Италию волн иммигрантов. И он часто высказывался в пользу налаживания отношений с Россией, выступал за снятие с неё санкций.
Маттео Сальвини
Свои симпатии Сальвини демонстрировал открыто, появляясь в общественных местах в футболке с портретом Путина. «Я считаю, что Путин, – говорил Сальвини, – один из лучших государственных деятелей в мире. Я говорю об этом, потому что я в это верю… Если бы у нас в Италии был свой Путин, мы бы точно жили лучше».
Именно это, как считают, явилось одной из причин, которые принесли Сальвини популярность, а его партии – громкий успех на выборах. А до этого Сальвини сделал из полусепаратистской «Лиги Севера» общеитальянскую «Лигу» и улучшил её электоральный результат в четыре раза (!) по сравнению с предшествующими парламентскими выборами. Появление на политическом Олимпе Италии такой фигуры не могло не вызвать пристального внимания в Вашингтоне и Брюсселе. Это и обернулось в конечном итоге отстранением Сальвини от власти.
Внешне всё выглядело просто – в Риме был совершён верхушечный переворот. «Движение 5 звёзд» вдруг блокировалось со своим прежним противником – Демократической партией – и образовало с ней новый кабинет, вытеснив из него «Лигу». А теперь и этот кабинет, после того как коалицию покинул Маттео Ренци, не просуществовав даже месяца, зашатался; многие уверены, что его дни сочтены.
Маттео Ренци
Важную роль в переменах играет «феномен Берлускони» – решение вернуться в большую политику популярнейшего 82-летнего политика, четыре раз занимавшего пост премьер-министра. Некоторое время назад Берлускони (на Западе его называют «другом Путина») оказался под судом и получил приговор по делу о налогах своей компании «Медиасет». По решению суда пока он не может занимать государственные должности, но именно его партия «Вперёд, Италия!» вместе с «Лигой» Сальвини победила на всеобщих выборах 2018 года.
Сильвио Берлускони
Как считает газета Il Giornale (17.09.2019), если нынешнему правительству не удастся улучшить жизнь итальянцев, Сальвини и его «Лига» вернутся к власти более сильными, чем раньше. Газета ссылается на статью в Foreign Affairs, американском издании, рассматривающем новое итальянское правительство (без «Лиги») как «компот из двух партий, каждая из которых раздирается внутренними противоречиями и которые всего несколько недель назад были яростными соперниками».
Автор статьи доцент Колумбийской школы журналистики Сан-Паоло Александр Стил пишет: «К экономическим проблемам Италии добавились проблемы массовой иммиграции. В 2012 году в итальянские порты прибыло всего 13.267 иммигрантов. Это число возросло до 170 тысяч в 2014 году и до 181 тысячи в 2016. Одновременно такое же количество молодых итальянцев оставило страну, чтобы искать счастья в других местах… Это неблагополучие и расчистило дорогу к подъему «Лиги» Маттео Сальвини и «Движению 5 звезд», выступающих против истеблишмента, воплощённого в Демократической партии». Поскольку Демократическая партия, отмечает Стил, пытается «реформировать итальянскую экономику в соответствии с ограничениями в расходах, предписанными Брюсселем и европейскими банками, вводя меры жёсткой экономии», популярность ей больше не грозит. И это главная причина, делает вывод Foreign Affairs, по которой Сальвини может скоро вернуться к власти. «Остановить экономический упадок страны до следующих выборов – это Геркулесов подвиг», тем более для правительства, которое «составлено из двух партий, имеющих длинную историю взаимного недоверия», – пишет американское издание.
Однако итальянцам будут выкручивать руки. Перспектива возвращения к власти Сальвини заокеанских партнёров Италии беспокоит. Как сообщает Il Giornale, 2-3 октября в Рим прибывает госсекретарь США Майк Помпео. Газета признаёт, что за последнее время Италия нанесла по отношениям с Америкой ряд «ударов», в частности открыв итальянский рынок для китайских инвестиций, вопреки требованиям Трампа. И визит Помпео, по мнению Il Giornale, станет «важным шагом вперед в деле возвращения Италии в центр политических интересов США». Только вперёд ли?
Поскольку демократическим голосованием отодвинуть Сальвини не удаётся, в ход идут другие методы – грязные. Недавно Corriere della Sera опубликовала статью «Савоини – Сальвини. "Третий человек" имеет дипломатический иммунитет». В статье утверждается, будто сотрудник российской дипмиссии в Италии Андрей Харченко имеет отношение к так называемому «делу о русских деньгах». Якобы российский дипломат в октябре прошлого года встречался в московском «Метрополе» с Джанлукой Савоини, президентом ассоциации «Ломбардия – Россия» и хуже того – «старым другом Маттео Сальвини». Якобы обсуждали сделку по продаже Россией трёх миллионов тонн нефти итальянской компании ЭНИ на сумму в полтора миллиарда долларов для передачи комиссионных от сделки в размере 65 миллионов итальянской «Лиге». Сделка не состоялась, но её расследует прокуратура Милана.
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Это старый винегрет: соратник Сальвини, российский дипломат, нефть, доллары, а за кулисами – Путин; русские по указанию Путина подкупают итальянских политиков… Посольство РФ в Италии категорически опровергло ложную информацию и потребовало от главного редактора миланского издания не вводить в заблуждение читателей. Однако провокации продолжаются.
В начале сентября в Италии по запросу США был задержан директор по развитию бизнеса Объединённой двигателестроительной корпорации Александр Коршунов, курировавший разработку самолётного двигателя ПД-14. Вместе с ним задержали гражданина США Маурицио Паоло Бьянки. Их обвиняют в попытке кражи торговых секретов американского авиастроения. Одним ударом хотят убить сразу двух зайцев: во-первых, нанести удар по России; во-вторых, ещё раз скомпрометировать Сальвини, сторонника сотрудничества с Россией.
Однако Сальвини не собирается сдаваться. Он убеждён, что новое правительство долго не протянет, что будут досрочные выборы, на которых его партия одержит ещё более убедительную победу. «Это – правительство ужасов… – говорит Сальвини о нынешнем итальянском кабинете. – Однако… мы готовимся вновь взять в руки эту страну».
Да, времена меняются… Это видно по Франции Эмманюэля Макрона, не останется в стороне и Италия Маттео Сальвини.
Заглавное фото: EPA-EFE/Daniel Dal Zennaro
Владимир МАЛЫШЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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