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Италия решила возглавить самостоятельную Европу

26 октября 2018, 15:24  •  76 • Аналитика

Горячие аплодисменты сорвал президент ассоциации «Познаем Евразию» и председатель совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико – когда во время своего выступления 26 октября на XI Евразийском экономическом форуме в Вероне он заявил, что итальянскому правительству пора «переходить от слов к делу» и в декабре проголосовать против антироссийских санкций со стороны ЕС. Таким образом, форум в Вероне окончательно превратился в площадку сопротивления и антисанкционной и антиамериканской риторики.

Достаточно сказать, что в форуме принял участие посол Ирана в России Мехди Санаи (недавно господин Санаи объявил, что уже в этом году будет запущен механизм торгового сотрудничества ЕС и Ирана), а глава «Роснефти» Игорь Сечин подробно объяснил залу, как именно США при помощи санкций ведут конкурентную борьбу за рынки нефти и газа для своих компаний. «США вживаются в роль регулятора мирового рынка нефти, руководствуясь небескорыстными интересами – они намерены стать крупнейшим экспортером нефти», — заявил Сечин. Об этом говорят цифры: санкции уже так или иначе коснулись трети мировых запасов и 20% мировой добычи нефти.  Но самое неприятное в этом – то, что действия США, который глава «Роснефти» назвал «казначейскими войнами», ведут к серьезной разбалансировке рынка нефти, и сейчас любое событие может привести к резкому росту цен на черное золото – что, в свою очередь, положит конец росту мировой экономики. При этом «Роснефть» ожидает, что отдельным компаниям США сделают исключения после введения антииранских санкций.

Похоже, Италия окончательно решила возглавить те европейские элиты, которые недовольны развитием мировой геополитики и не хотят терять деньги, отказываясь от выгодных проектов и записываясь в покупатели американских углеводородов. Для Рима сошлось все вместе: и  недовольство ЕС и в частности Германией, которые заставляют итальянцев урезать бюджет, и недовольство США (характерно, что Goldman Sachs предсказывает итальянской экономике мрачное будущее).

Италия же надеется нарастить свой экспорт в Россию хотя бы до прежних значений – это касается продукции не только сельского хозяйства и пищевой промышленности, но и инфраструктуры (итальянцы готовы участвовать во второй очереди проекта «Ямал СПГ»), химии и нефтехимии – об этом заявил на форуме в Вероне глава итальянского агентства по поддержке экспорта SACE Алессандро Дечо.

Верона

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