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Италия "отблагодарила" Россию за помощь особо циничными санкциями

26 февраля 2022, 03:10  •  170 • Политика
МИД Италии объявил о лишении попавшего в санкционные списки США Игоря Сечина награды за помощь пострадавшим от землетрясения в Аквиле в 2009 году.
Италия решила поддержать санкции США, лишив главу "Роснефти" Игоря Сечина награды за помощь пострадавшим от землетрясения в 2009 году. Об этом сообщил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
Речь идёт об ордене "За заслуги перед Итальянской Республикой" степени Командор. Она была присвоена Сечину за его вклад в помощь пострадавшим от землетрясения в Аквиле, а также за восстановление церкви Сан-Грегорио-Маньо и строительство новой больницы в городе Амандола.
Мы лишим всех наград членов российского правительства или перечисленных [в санкционных списках] российских деятелей,
- заявил глава МИД Италии.
Напомним, что Россия совсем недавно спасала Италию от начавшейся в 2020 году пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Пока США и другие страны Европы буквально рвали друг у друга медоборудование и медикаменты, Россия отправила в Италию своих специалистов для помощи в сдерживании болезни. На этом фоне заявление главы МИД Италии звучит особенно цинично.

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