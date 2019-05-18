Италия против изоляции России: "Лига" пообещала добиваться отмены антироссийских санкций

Россия является важным партнером Европы, поэтому страна не должна находиться в статусе изгоя. Такое мнение выразил министр сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Италии Джанмарко Чентинайо.

По словам политика, партия "Лига" намерена обратиться к своим европейским союзникам для того, чтобы добиться отмены антироссийских санкций и вывести Москву из изоляции.

"Мы постараемся убедить остальных в этом, чтобы в итоге все с нами согласились", - приводит слова Чентинайо РИА Новости.

Напомним, ранее власти Соединенных Штатов ввели в действие новый пакет санкций, направленных против России. Данное решение было принято после встречи госсекретаря США Майка Помпео с президентом РФ Владимиром Путиным, что возмутило российских дипломатов.

Посольство России в Вашингтоне уже пообещало принять ответные меры.