Италия предупреждает: Европа может не пережить эпидемии • 66 • Аналитика © AP Photo / Luca Bruno Итальянские политики из самых разных сегментов политического спектра решили, что сейчас пришло время для того, чтобы поставить вопрос ребром: или Германия (вместе со всеми ее союзниками) платит за всех в Евросоюзе в ходе эпидемии, или Евросоюза после этой эпидемии просто не будет. С точки зрения сторонников европейской интеграции любой ценой, это почти шантаж, причем в самое неподходящее время. А с точки зрения евроскептиков, сейчас самое время выяснить, сколько стоят (в конкретных миллиардах евро) все разговоры о европейской солидарности и все заверения в том, что Евросоюз — это именно семья, в которой все члены заботятся друг о друге, особенно в условиях общей смертельной угрозы. Как сообщает британская The Telegraph, группа итальянских политиков, включая членов парламента и мэров, из разных политических партий выкупила полосу в авторитетной немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung для того, чтобы призвать немецкую политическую элиту перестать "сопротивляться организации общеевропейского финансирования программе по борьбе с коронавирусом и восстановлению экономик стран, пострадавших от коронавируса". Авторы воззвания апеллируют к европейской солидарности, к общей истории западного мира и напоминают немцам о том, что после 1945 года другие страны помогали Германии. В воззвании также фигурирует завуалированное указание на то, что Евросоюз как структура может и не пережить эпидемию в том случае, если в условиях столь явного кризиса некоторые страны проявят принципиально эгоистическую позицию. "Дорогие немецкие друзья, вместе с коронавирусом западный мир снова занял центральное место на (исторической. — Прим. ред.) сцене. Сегодня у Евросоюза нет средств реагировать на кризис единым фронтом. Если Евросоюз не докажет, что (единый фронт. — Прим. ред.) существует, он сам перестанет существовать" — именно эту фразу можно считать главным предложением и главным упреком, который адресован Берлину из Рима. По большому счету, конфликт между северной и южной (а если называть вещи своими именами, более богатой и более бедной) частями Евросоюза сводится к одному единственному вопросу: кто и сколько будет платить за то, чтобы вся экономика еврозоны и Евросоюза в целом не оказалась в глубоком кризисе и не осталась там после того, как эпидемия закончится? Стоит особо подчеркнуть, что в любом случае платить предлагается потом, ибо денег и так ни у кого из участников политических баталий, от результата которых зависит (по версии итальянских политиков) будущее Евросоюза, все равно нет. То есть борьба идет за то, на кого конкретно повесить те долги, которые будут набраны для спасения европейских экономик. Особую пикантность сложившейся ситуации придает тот факт, что формат "каждый за себя" — возможен, но трудно реализуем практически для всех стран — членов Евросоюза, за исключением Германии, Австрии, Голландии, Люксембурга, Дании и, может быть, Швеции и Финляндии. Для Италии, Испании, Франции или Португалии вариант пойти по мировым фондовым рынкам со шляпой в дрожащей от температуры руке будет не самым лучшим решением, ибо акулы капитала будут со справедливым скепсисом смотреть на экономические перспективы этих стран после того, как эпидемия и карантин закончатся. И, соответственно, требовать довольно высокую доходность за предоставление им денег на затыкание дыр и восстановление экономик. И это в том позитивном случае, в котором достаточно желающих такое сделать все-таки найдется. Конечно, можно рассчитывать на то, что все эти облигации, срочно выпущенные правительствами Италии, Франции и так далее, будут выкуплены (косвенно или напрямую) Европейским центральным банком, который примет на себя все риски и проблемы. Но тогда и политики, и рядовые граждане европейских стран, которые остались один на один с вирусом и его экономическими последствиями, могут задать резонный вопрос о том, справедливым ли образом распределены роли и финансовые потоки внутри самого Евросоюза. Если описать эту ситуацию в максимально грубых терминах, то получается, что "мигрантов надо принимать всем вместе, потому что так сказала Меркель, несмотря на все последствия. Санкции вводить против России нужно всем вместе, потому что так сказала Меркель, и у нас европейская солидарность, даже если все страдают в экономическом плане. А вот последствия кризиса каждый расхлебывает за свой счет, потому что так сказала Меркель, а европейская солидарность — она же про другое". Легко заметить, что в такой конструкции есть определенная толика несправедливости. Именно из-за этого итальянские политики и даже лично президент Франции Эммануэль Макрон предлагают в условиях кризиса выпустить общеевропейские долговые обязательства — "коронабонды", — по которым отвечать и платить будет весь Евросоюз, единым целым, с прицелом на то, чтобы деньги, полученные в долг таким образом, были потрачены на борьбу с эпидемией и на экономическое восстановление всех стран еврозоны или Евросоюза. Справедливости ради нужно отметить, что попытка итальянских политиков, несмотря на всю ее красоту с точки зрения политического пиара, вряд ли на что-то повлияет. На прошлой неделе в поддержку "коронабондов" выступил президент Франции Макрон, а во время последнего саммита лидеров Евросоюза французский лидер устроил настоящую перепалку (по системе видеосвязи, ибо саммит проходил виртуально), разругавшись с лидерами более зажиточных стран Европы как раз из-за вопроса взятия совместных долгов на борьбу с кризисом. Как подчеркивает американское издание Politico, "в результате этого спора лидеры ЕС оказались на грани политического краха, а полный крах удалось предотвратить только благодаря договоренности, которой удалось добиться усилиями президента Европейского совета Шарля Мишеля, о том, что лидеры (стран ЕС. — Прим. ред.) вернутся к дебатам через две недели, когда они рассмотрят официальные предложения министров финансов еврозоны. Тем не менее встреча лидеров, которая должна была продемонстрировать единство (европейского. — Прим. ред.) блока, вместо этого выявила горькие разногласия, вызванные продолжающимся возмущением по поводу урегулирования долгового кризиса в еврозоне десятилетие назад, а также недавней яростью (Италии. — Прим. ред.) по поводу первоначального нежелания других стран Евросоюза помочь Италии медицинским оборудованием". Независимо от того, каким образом разрешится кризис "коронабондов", для Евросоюза он вряд ли закончится чем-то хорошим. Если общего долга не будет, то на следующих выборах во многих пострадавших странах будут иметь шансы на победу те партии, которые будут предлагать или отомстить Брюсселю и Берлину, или как минимум не подчиняться им дальше. Более того, даже некоторые системные европейские политики могут захотеть перейти на более евроскептические позиции. А если "коронабонды" будут выпущены в соответствии с предложениями Макрона или итальянских политиков, то проблемы возникнут уже в более богатых странах Евросоюза, в которых избиратели могут захотеть поддержать тех политиков, кто откажется вешать на своих налогоплательщиков долги итальянских чиновников. Идеальных решений без негативных последствий — уже нет, и потребуется довольно решительная готовность к серьезным компромиссам со стороны ведущих лидеров Евросоюза, чтобы главной жертвой эпидемии не оказался сам Евросоюз. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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