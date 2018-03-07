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Италия: политический паралич после парламентских выборов

07 марта 2018, 23:54  •  248 • В мире
Антисистемные «Лига Севера» и «Пять звёзд» побеждают, но не могут сформировать правительство
После парламентских выборов 4 марта Италия впала в политический паралич. При этом результаты голосования совершенно ясно указывают на победу двух партий, символизирующих разрыв с предыдущей – довыборной – политической системой: партия «Лига Севера» добилась победы на севере, движение «Пять звёзд» выиграло на юге.
Выборы показали очень высокую, необычную для страны явку – 73% избирателей. Политическую активность не смогли сбить ни плохая погода, ни долгое ожидание в очередях на избирательных участках. Однако ни одна из партий не преодолела вожделенный порог в 40% голосов, установленный новым избирательным законом (в соответствии с этим законом избирательный список, получивший на выборах 40% голосов, автоматически получает в палате депутатов большинство – 340 мандатов, или 54% состава палаты депутатов).
Движение «Пять звёзд» получило 32,7% голосов, правоцентристская коалиция – 37,2% голосов (в этой коалиции «Лига Севера» получила более 17% голосов, опередив партию «Вперёд, Италия!» Сильвио Берлускони). Однако парадокс итальянской демократии, подправленной новым избирательным законом, вступившим в силу в 2016 году, состоит в том, что два победителя – «Лига Севера» и «Пять звёзд» – не могут воспользоваться плодами своей победы на правительственном уровне.
У правоцентристской коалиции не хватает более сорока депутатов и более двадцати сенаторов до необходимого большинства. Движению «Пять звёзд» недостаёт ещё больше. Однако ни один из победителей – ни Луиджи Ди Майо («Пять звёзд»), ни Маттео Сальвини («Лига Севера») – пока не думают о заключении союза. Ди Майо явно торопится попасть в правительство, он готов к объединению с другими политическими силами и к изменению своей партийной программы: «Мы абсолютные победители, – говорит он, – и мы открыты для разговора со всеми политическими силами… но прежде всего для обсуждения программы работ». У Сальвини более твёрдая позиция: «Я привык, – заявляет лидер «Лиги Севера», – держать своё слово, сохраняя приверженность 60 миллионам итальянцев. Это обязательство касается правоцентристской коалиции, в составе которой мы имеем право и обязанность управлять в ближайшие годы».
В такой ситуации выиграет, по всей видимости, тот, кто лучше владеет искусством политического компромисса.
Демократическая партия Маттео Ренци потерпела на выборах крупную неудачу. В последние годы безработица и неконтролируемая иммиграция, которые для правительств Ренци, а затем Джентилони были приемлемы, приносили стране рост нищеты, расширение преступности, обострение социальных конфликтов. Поражение на выборах Демократической партии, которая полностью подчинила свою политику наднациональным институтам Европейского союза и игнорирует угрозу постепенной смены этнического состава итальянского населения в результате наплыва иммигрантов, было вполне предсказуемым.
Теперь мяч переходит к президенту Италии Серджо Маттарелле, который должен решить, кому вручить мандат на формирование правительства, способного заручиться доверием парламента. Среди различных возможностей есть и такая, как создание правительства национального единства, или «правительства цели», – с единственной целью принятия нового закона о выборах. На горизонте две даты, которые могут стать решающими для формирования нового правительства.
Киска Сороса
Первая дата – 23 марта, когда обе палаты парламента нового состава изберут своих председателей. Их выбор покажет направление политики будущего кабинета. Возможны ли союзы: «Пять звёзд» и Демократическая партия? Правоцентристская коалиция и «Пять звёзд»? Правоцентристская коалиция и «Демократическая партия»? Сейчас этого не скажет никто.
Вторая дата – 25 марта, крайний срок, когда новые члены парламента должны сообщить о том, к какой партии они принадлежат. И здесь возможны неожиданности – переходы депутатов из одной партии в другую. У политиков, жаждущих, прежде всего, власти, такое поведение – не редкость. Так что 25 марта действительно может стать решающим днём для будущего Италии. И после этого, но не раньше апреля начнутся встречи лидеров парламентских фракций с президентом Маттареллой. Начнётся главный политический торг, всегда сопровождающий процедуру формирования правительства.
В случае если торг результатов не принесёт и правительственное большинство не сформируется, президент Италии может предложить провести новые выборы, и тогда премьер Джентилони будет возглавлять нынешнее правительство ещё несколько месяцев – по крайней мере, до конца лета. Однако итальянцы уже не хотят этого. Они сыты демократическими играми, они наелись проевропейской (в интересах Брюсселя) политикой последних правительств, включая правительство Ренци/Джентилони. Собственно, это и показали результаты парламентских выборов. Самым важным их результатом не только для Италии, но и для Европы в целом является то, что обе партии-победительницы – антисистемные политические силы. Их называют «популистами», «евроскептиками», но они выражают настроения и интересы подавляющей части итальянского народа, уставшего и от Европейского союза, и от власти банков над Италией.
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Те, кто голосовали за «Лигу Севера» в составе правоцентристской коалиции и за «Пять звёзд», надеются, что эти партии смогут вернуть итальянские национальные интересы в центр политической жизни. Смогут не допустить окончательной потери Италией национального производства и суверенитета.
Выборы 4 марта стали ударом, который итальянский народ нанёс по проводимой под флагом глобализации политике поддержки крупного финансового капитала. Это удар по европейской олигархии, далёкой от интересов рабочих, сельских и мелких городских производителей, среднего класса, молодёжи, у которой отнимают будущее. Сегодня итальянец у себя на родине уже нередко чувствует себя менее защищённым, чем мигрант из Северной Африки. И 4 марта большинство этих людей заявило о своём несогласии с искусственно созданным в стране положением вещей.
Можно ли ожидать, что президент Серджо Маттарелла, делая свой выбор, об этом не забудет?
Фото: Настоящее Время

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