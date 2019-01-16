Италия не откроет свои порты для судов, доставляющих иммигрантов-нелегалов из Африки в Европу

Джузеппе Конти – нелегальная миграция разрушит Европу

Премьер-министр Италии Джузеппе Конти, комментируя свою встречу с еврокомиссаром по внутренним делам Димитросом Аврамопулосом, предупредил, что разногласия по миграционному вопросу могут привести к развалу Европейского союза.

«Если мы будем и дальше топтаться на месте, не имея общего взгляда [на проблему миграции], мы рискуем разрушить Европу», – заявил итальянский премьер-министр

Аврамопулосу не удалось добиться смягчения позиции Рима и после переговоров с итальянским министром внутренних дел Маттео Сальвини. Сальвини подтвердил, что правительство Италии не намерено открывать свои порты для судов, доставляющих нелегалов морем из Африки в Европу.

На переговорах не затрагивалась проблема морской блокады миграционных потоков, но Конте заявил, что Рим ожидает от других европейских держав содействия в деле решения миграционного кризиса.

Брюссель недоволен принятым парламентом Италии 28 ноября 2018 г. антимиграционным законом, облегчающим процедуру высылки из страны нелегальных мигрантов, усложняющим получение вида на жительства. Этот закон, действительно, сделал Италию менее привлекательной для нелегалов. Особенно после того, как итальянские корабли заблокировали в Средиземном море судно с 32 нелегалами на борту. Если раньше Италия была воротами в ЕС для мигрантов, то сейчас основные миграционные потоки перенаправлены на Испанию, Грецию и Кипр.

«Италию оставили в одиночестве [с миграционной проблемой], но мы теперь справляемся самостоятельно… Сейчас всё наше правительство, сообща, проводит меры, которые дают свои результаты, значительно снижая количество судов [с мигрантами] благодаря надёжной защите границ», – подчеркнул Конте.

В Брюсселе опасаются образования внутри ЕС антимиграционного союза в составе Италии, Венгрии, Чехии и Словакии, отказывающихся открывать границы для мигрантов из Африки и Ближнего Востока. Такой союз будет противопоставлять себя оси Берлин - Париж, выступающей за увеличение миграционных квот в странах ЕС.