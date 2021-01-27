Италия на пороге политического кризиса: Как изменятся отношения с Россией?

Кандидат политических наук, доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России Елена Маслова прокомментировала заявление главы Совета министров Италии Джузеппе Конте о собственной отставке.

Предполагается, что премьер-министр в скором времени направит соответствующее прошение президенту страны Серджо Маттарелле.

Маслова в интервью для канала Царьград рассказала, что послужило предпосылками к этим событиям. Так, несколько дней назад был поставлен вопрос о доверии правительству Конте в палате депутатов и сенате.

Ему удалось заручиться большинством, но это большинство было не абсолютным. Оно было сформировано за счёт так называемых ответственных парламентариев, как Конте обозначил. То есть не было создано новой коалиции. В итоге действующее правительство буквально прошло по грани, но получило это доверие. Но интересный момент в том, что в ходе голосования воздержалась партия "Италия Вива" Маттео Ренци, бывшего премьера страны. Так он дал понять, что от его решения зависит судьба правительства. Это притом что фракция имеет меньше 3% народной поддержки, - подчеркнула эксперт.

Сейчас же Ренци заранее объявил о том, что на завтрашнем заседании, когда будет представлен годовой отчёт Минюста, он проголосует против пунктов этого документа и тем самым вызовет правительственный кризис.