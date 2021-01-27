|
Италия на пороге политического кризиса: Как изменятся отношения с Россией?
27 января 2021, 00:20 • 122 • В мире
Италия оказалась на пороге политического кризиса. Премьер страны Джузеппе Конте официально объявил о собственной отставке. Как теперь изменятся с отношения с Россией? Об этом рассказала кандидат политических наук Елена Маслова.
Кандидат политических наук, доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России Елена Маслова прокомментировала заявление главы Совета министров Италии Джузеппе Конте о собственной отставке.
Предполагается, что премьер-министр в скором времени направит соответствующее прошение президенту страны Серджо Маттарелле.
Маслова в интервью для канала Царьград рассказала, что послужило предпосылками к этим событиям. Так, несколько дней назад был поставлен вопрос о доверии правительству Конте в палате депутатов и сенате.
Сейчас же Ренци заранее объявил о том, что на завтрашнем заседании, когда будет представлен годовой отчёт Минюста, он проголосует против пунктов этого документа и тем самым вызовет правительственный кризис.
122
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 января 2021, 09:15
|
20 января 2021, 01:30
|
24 января 2021, 15:30
|
23 января 2021, 01:55
|
20 января 2021, 13:25
|
20 января 2021, 09:45
|
21 января 2021, 16:00