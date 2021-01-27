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Италия на пороге политического кризиса: Как изменятся отношения с Россией?

27 января 2021, 00:20  •  122 • В мире
Италия оказалась на пороге политического кризиса. Премьер страны Джузеппе Конте официально объявил о собственной отставке. Как теперь изменятся с отношения с Россией? Об этом рассказала кандидат политических наук Елена Маслова.
Кандидат политических наук, доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России Елена Маслова прокомментировала заявление главы Совета министров Италии Джузеппе Конте о собственной отставке.
Предполагается, что премьер-министр в скором времени направит соответствующее прошение президенту страны Серджо Маттарелле.
Маслова в интервью для канала Царьград рассказала, что послужило предпосылками к этим событиям. Так, несколько дней назад был поставлен вопрос о доверии правительству Конте в палате депутатов и сенате.
Ему удалось заручиться большинством, но это большинство было не абсолютным. Оно было сформировано за счёт так называемых ответственных парламентариев, как Конте обозначил. То есть не было создано новой коалиции. В итоге действующее правительство буквально прошло по грани, но получило это доверие. Но интересный момент в том, что в ходе голосования воздержалась партия "Италия Вива" Маттео Ренци, бывшего премьера страны. Так он дал понять, что от его решения зависит судьба правительства. Это притом что фракция имеет меньше 3% народной поддержки, - подчеркнула эксперт.
Сейчас же Ренци заранее объявил о том, что на завтрашнем заседании, когда будет представлен годовой отчёт Минюста, он проголосует против пунктов этого документа и тем самым вызовет правительственный кризис.
Конте решил не ждать и объявить об отставке уже сегодня. И сейчас во дворце у президента Италии идут консультации, рассматриваются различные варианты, сценарии. Самый неблагоприятный для главы государства предполагает проведение досрочных парламентских выборов. В любом случае у страны есть внешнеполитические константы. Отношения с Россией - это один из приоритетов для Италии, причём вне зависимости от состава правительства. Республика себя позиционирует как мост между Востоком и Западом, между ЕС и РФ. Поэтому все власти очень внимательно относятся к российско-итальянским отношениям, - подытожила собеседница "Первого русского".

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