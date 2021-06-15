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Италия на Балканах, зажатая между Германией и Турцией

15 июня 2021, 19:25  •  107 • Украина
«Пороховая бочка» Европы ещё может подарить миру сюрпризы
«Предана партнёрами и раздавлена». Так итальянская газета Giornale охарактеризовала отношения Италии с другими странами-членами НАТО и Евросоюза на Балканах. Газета утверждает, что «Италия – это Балканы», а балканские страны всегда были «придатком италосферы».
«Сегодня на Балканах говорят на всех языках – на русском, китайском, турецком, немецком, арабском, персидском, иврите – за исключением итальянского, отступающего везде от Любляны до Бухареста», – пишетGiornale. Газета считает, что Германия и Турция преследуют «тайные анти-итальянские программы» на Балканах; особенно недовольны в Риме расширение влияния немцев.
Утверждения любопытные, всё-таки речь идёт как-никак о союзниках.
Что касается влияния Турции, то оно, по мнению газеты, усилилось после тайного участия Анкары после окончания холодной войны в югославских войнах 1990-х годов – Национальная разведывательная организация Турции (MIT) обучала албанско-косовских сепаратистов и поддерживала их. «Короче говоря, Италия оказалась зажатой между Германией и Турцией: немцы милитаризуют водное пространство и торговлю, турки финансируют мечети и раздражают военных – они сжимают размер итальянского игрового поля с тревожной и неудержимой скоростью».
Недовольны итальянцы поведением на Балканах и Албании, считая, что Тирана наращивает экономические связи с Германией в ущерб Риму. Так, в мае Германия и Албания подписали соглашение на 50 миллионов евро о развитии городского транспорта с низким уровнем воздействия на окружающую среду.
Балканы были и остаются «пороховой бочкой» Европы не только в силу столкновений между новыми политическими образованиями на пост-югославском пространстве, но и из-за соперничества крупных европейских держав. Подливают масла в огонь и США, расширяющие своё военное присутствие в Греции.
Значительно выросло на Балканах влияние Китая. Крупнейший порт Греции Пирей перешёл под контроль китайской компании COSCO Shipping, став одним из главных морских хабов Средиземноморья. И аппетиты у китайцев растут. Китайские проекты вызывают большой интерес в Сербии и Боснии и Герцеговине.
«После распада Югославии, – писала в 2017 году немецкая Welt, – остался вакуум в европейской структуре власти, который так и не был заполнен. Подобно тому, как когда-то Европу ослабил крах империи Габсбургов, и Гитлер воспользовался слабостью мини-государств, так и распад Югославии создал постоянный источник конфликта в сердце Европы, который до сих пор не устранён».
Этот «вакуум в европейской структуре власти» пытается заполнить и Италия. Giornale призывает к восстановлению итальянского первенства на Балканах. За призывами следуют дела. 9 июня итальянский парламент одобрил закон о создании исключительной экономической зоны (ИЭЗ) в Средиземноморье, где обнаружены богатые месторождения углеводородов и «началась опасная игра».
Надо сказать, претензии Италии на «первенство» на Балканах выглядят смехотворно. Так же, как выглядели они во времена Муссолини, чья попытка завоевать Грецию обернулась позорным конфузом – греки дали итальянцам сокрушительный отпор и если бы не помощь Гитлера, войска дуче были бы разгромлены.
В сегодняшней игре участвует и Брюссель. «Евроcоюз пытается помешать Балканам окончательно повернуться в сторону России и Китая, – пишет испанская газета Mundo, комментируя остроту соперничества в регионе. – Брюсселю нужно, чтобы балканские государства чувствовали определенную поддержку, несмотря на то, что для них двери в ЕС крепко закрыты».
«Расширение Европейского союза на Балканы имеет решающее значение, – заявил недавно министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. – Я считаю, что для Евросоюза полезно расширять свои горизонты, когда произошёл Brexit.
Только как произвести «расширение», если для новых членов, будь то Сербия или Украина, «двери в ЕС крепко закрыты», а интересы держав на Балканах сталкиваются по-прежнему? «Пороховая бочка» Европы ещё может подарить миру сюрпризы.
Владимир МАЛЫШЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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