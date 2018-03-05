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Италия: Кто постарается забрать победу у антизападной “Лиги Севера"
05 марта 2018, 23:09 • 157 • В мире
Результаты парламентских выборов в Италии поразили даже опытных экспертов. Классические партии были сметены “новой волной" политических сил: левым движением “Пять звезд" и правоцентристской коалицией во главе с Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини. О том, что теперь ждет Италию и будет ли запущен процесс выхода из ЕС и отмены санкций – в обзорном материале “Царьграда"
В общепартийном зачете на первое место вышло левое движение "Пять звезд", получившее 32,22% голосов. Следом идет левоцентристская Демократическая партия нынешнего премьер-министра Маттео Ренци, получившая 18,9%, что на 6,5% хуже предыдущего результата.
На третьем месте – традиционалистская "Лига Севера" Маттео Сальвини, получившая 17,69% голосов избирателей. Правоцентристская "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони оказалась слабее "Лиги", получив 13,94% .
Правоконсервативная партия "Братья Италии" набрала 4,35%. Замыкает список леволиберальная партия "Свободные и равные", получившая 3,38% голосов.
Триумфаторы и побежденные
Маттео Сальвини. Фото: www.globallookpress.com
Главной сенсацией данных выборов стал прорывной результат "Лиги Севера". Большинство экспертов прогнозировало, что ведущей силой в правоцентристской коалиции ("Лига Севера", "Вперед, Италия!" и "Братья Италии") будет именно партия Берлускони. Кроме того, это первые в истории выборы, когда "Лига" успешно закрепила за собой статус не региональной, а общеитальянской партии. Такой успех позволит Сальвини чувствовать себя увереннее во время переговоров по распределению постов в правительстве.
Луиджи де Майо, лидер движения "Пять звезд". Фото: www.globallookpress.com
Успех движения партии "Пять звезд" можно назвать закономерным: традиционно основной их избиратель находится в небогатых южных регионах страны. Риторика в левом ключе позволила им привлечь широкие слои южан, а критика в адрес ЕС (хоть и вперемежку с заигрыванием) позволяет найти своего избирателя и на богатом севере страны. Однако чтобы обналичить свой успех, движению придется пойти на переговоры, а, значит, уступки, что противоречит изначальной установке партии не входить в блоки с другими силами. Гибкость или, наоборот, твердость руководства "Пяти звезд" в этом вопросе во многом определит будущее политической элиты Италии на ближайшие годы.
Сильвио Берлускони, возглавляющий партию "Вперед, Италия!". Фото: www.globallookpress.com
Как бы сказали в Древнем Риме, Sic transit gloria mundi ("Так проходит мирская слава" – лат.). Некогда самый влиятельный итальянский политик пытался вернуться в большую игру, оседлав традиционалистский дискурс. Все были уверены, что в правоцентристской коалиции именно опытный Берлускони будет играть первую скрипку.
Однако итальянцы проголосовали за молодого и яркого патриота Сальвини, в отличие от Берлускони, не уличенного в связах с транснациональным капиталом. Став вторым номером, бывший премьер-министр, скорее всего, отойдет от дел, уступив бразды правления в партии "Вперед, Италия!" одному из своих помощников.
Маттео Ренци, лидер Демократической партии. Фото: www.globallookpress.com
Иначе как оглушительным провалом теперь уже бывшей правящей партии результаты выборов не назовешь. Разочарованность политикой Маттео Ренци, пошедшего на поводу у Брюсселя и Вашингтона, заставила итальянцев отдать свои голоса новым патриотических силам. На классических европейских партиях вроде "Демократов" Ренци можно однозначно ставить жирный крест.
Прогноз: будет битва
Главный вопрос сейчас – формат будущей правящей коалиции. Парламентская республика – крайне неустойчивая форма правления. После объявления официальных результатов выборов по закону предстоит чаще всего продолжительный и болезненный процесс переговоров и формирования правительства. Обсуждаются самые разные, в том числе и крайне экстравагантные, конфигурации.
Пока можно с уверенностью сказать, что есть шанс, что именно с Италии может начаться отмена антироссийских санкций. Декан факультета управления и политики Генри Сардарян считает, что в случае, если премьер-министром станет Сальвини, эпоха напряжения в отношениях с Россией подойдет к концу:
Депутат Европейского парламента Марко Дзанни также уверен, что в случае успеха на переговорах по формированию коалиции Сальвини предпримет ряд принципиально важных шагов:
Однако, чтобы такой сценарий стал реальным, должна произойти череда удачных для "Лиги" событий: остальные партии не смогут договориться о коалиции в обход традиционалистов, а глобалистское лобби не надавит на его окружение. Кстати, именно последнее вызывает у осведомленных людей некоторые опасения.
Как это часто бывает, в "Лиге" могут оказаться люди, готовые поступиться честью и преданностью Италии в обмен на те или иные преференции от Брюсселя или Вашингтона. Иными словами, Италия погружается в новый этап политической борьбы, на этот раз скрытый от внешних глаз.
Афанасьев Андрей
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