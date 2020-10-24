Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
Беспорядки в Киеве: Националисты обещают – Украина будет в огне
Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко
"Корабли НАТО полезут под Крымский мост": Журналист раскрыл план "...
Главная / Украина

Италия и Франция присоединились к гибридной войне против Украины – Аваков

24 октября 2020, 01:20  •  38 • Украина

Дело карателя-нацгвардейца Виталия Маркива, осужденного итальянским судом на 24 года тюремного заключения, является элементом гибридной войны против Украины, к которой подключились представители Италии и Франции.

Об этом в ходе киевского форума по безопасности заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«То, что дело против Маркива – это гибридный удар, нет никаких сомнений. И то, что было инспирировано, и подхвачено кое-кем во Франции и Италии, вылилось в процесс против украинского солдата и процесс против Украины.

И даже здесь, в Италии, звучат некоторые слова, которые пытаются оправдать террористов в тех действиях, выставляя украинскую власть и наши действия, тогда как действия против так называемого мирного населения, которые не были ничем спровоцированы.

И очень важно понять, находясь на суде, что здесь – гибридная война, которую ещё никто не переживал. Обвинения против Маркива – это элемент гибридной войны», – возмущался по-русски Аваков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



38
Источник
Похожие новости
22 октября 2020, 12:40
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
23 октября 2020, 01:30
Правда о финансировании НПО Молдовы не понравилась ЕС
22 октября 2020, 19:05
В центре Киева мужчина помочился на памятник «Героям Небесной сотни»
22 октября 2020, 16:20
Кому нужны новые военно-морские базы на Украине
23 октября 2020, 15:15
Полиция задержала помочившегося на портреты «Небесной Сотни»
22 октября 2020, 20:00
Экс-депутат Албу оценил восстановление торговых отношений Украины и России
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 октября 2020, 22:35
Тихановская рассказала, как вдохновлялась майданом: Военкор Коц не сдержал сарказма
23 октября 2020, 22:35
Почему Швеция начала готовиться к войне с Россией: Русский генерал раскрыл причину
23 октября 2020, 22:35
Зеленского раскритиковали за слова о сдаче Крыма без боя
23 октября 2020, 22:35
В Киеве опасаются ввода российских военных в Белоруссию в ноябре
24 октября 2020, 00:25
"Мир в критической точке": ВОЗ назвала страны, которым придётся особенно тя...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 октября 2020, 11:10
Коварный замысел провалился: Россия лишила Украину инструмента шантажа
19 октября 2020, 17:45
Есть единственно доказанный факт по МН17. И с Россией он не связан: Немцы требуют рассекречивания
18 октября 2020, 16:05
Страшное унижение: США прямо заявляют, что Украина — это их колония
17 октября 2020, 01:30
Пушков прокомментировал слова Эрдогана о Крыме
17 октября 2020, 22:35
Какие ещё территории потеряет Украина: Эксперт дала Киеву мрачный прогноз на будущее
21 октября 2020, 02:45
Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко
22 октября 2020, 12:40
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.