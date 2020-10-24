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Италия и Франция присоединились к гибридной войне против Украины – Аваков
24 октября 2020, 01:20 • 38 • Украина
Дело карателя-нацгвардейца Виталия Маркива, осужденного итальянским судом на 24 года тюремного заключения, является элементом гибридной войны против Украины, к которой подключились представители Италии и Франции.
Об этом в ходе киевского форума по безопасности заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
«То, что дело против Маркива – это гибридный удар, нет никаких сомнений. И то, что было инспирировано, и подхвачено кое-кем во Франции и Италии, вылилось в процесс против украинского солдата и процесс против Украины.
И даже здесь, в Италии, звучат некоторые слова, которые пытаются оправдать террористов в тех действиях, выставляя украинскую власть и наши действия, тогда как действия против так называемого мирного населения, которые не были ничем спровоцированы.
И очень важно понять, находясь на суде, что здесь – гибридная война, которую ещё никто не переживал. Обвинения против Маркива – это элемент гибридной войны», – возмущался по-русски Аваков.
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