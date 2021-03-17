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Италия и Франция на распутье: Власти допустили возвращение вакцины AstraZeneca

17 марта 2021, 02:05  •  62 • Политика
Власти Италии и Франции допустили возвращение к вакцине AstraZeneca, однако при одном условии - если будет вынесен положительный вердикт о препарате Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Ранее европейские страны приостановили использование данной вакцины.
Власти Италии и Франции готовы незамедлительно возобновить применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, но при одном условии. Если препарат будет одобрен Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), сообщает пресс-служба итальянского правительства.
Как отмечается в релизе, премьер-министр Италии Марио Драги переговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном на тему приостановки использования вакцины AstraZeneca в европейских странах.
Лидеры двух стран признали, что "это временная мера предосторожности, которая продлится до завершения анализа EMA".
Кроме того, как полагают в Италии, тот факт, что EMA заявило об отсутствии доказательств об образовании тромбов после вакцинации у некоторых пациентов, обнадёживает. Ранее приостановка применения вакцины была связана именно с тяжёлым состоянием, возникшим у ряда людей после вакцинации.
Согласно опросу социологической службы Elabe, вакцина AstraZeneca вызывает доверие лишь у 20% французов.

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