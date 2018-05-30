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Италия готовит миру новые сюрпризы

30 мая 2018, 16:39  •  102 • В мире
Возобладает ли в результате политического кризиса политика Italy first?
Всё случилось по-итальянски быстро. Президент Италии Серджо Маттарелла едва успел дать согласие на то, чтобы пост премьер-министра занял кандидат от коалиции двух победивших на парламентских выборах партий «Движение 5 звёзд» и «Лига» Джузеппе Конте, как по рядам евробюрократии прошёл трепет – ведь программа правительства Д. Конте ставила крест на спокойной жизни ЕС, собираясь предложить Евросоюзу свои правила игры.
Однако, рассмотрев внимательнее список министров, президент обнаружил в нём видного экономиста и непримиримого критика ЕС Паоло Савону (Paolo Savona), планировавшегося на пост министра финансов. Этого было достаточно, чтобы президент дал задний ход, отказался от согласия на выдвижение Д. Конте и быстренько, пока публика не опомнилась, выдвинул на пост временного главы правительства известного евробюрократа, бывшего сотрудника МВФ Карло Котарелли.
Во всяком случае, именно так описывают ход событий крупнейшие итальянские СМИ, хотя у многих авторов зародилось подозрение, что о присутствии Паоло Савоны в списках правительства президент знал давно. Просто поначалу им руководила верность принципам демократии, ведь Джузеппе Конте выдвигался от коалиции победителей на выборах. Потом к процессу подключились невидимые силы, «озабоченные судьбой Италии». Верность демократическим принципам скоропостижно испарилась, а на сцену вытащили совсем другую кандидатуру.
Однако Италия – страна вулканических страстей. Избиратели, отдавшие свои голоса за «Движение 5 звезд» и «Лигу», почувствовали себя одураченными. И вместо мирного формирования правительства начался выброс протеста. Наблюдатели говорят о том, что предпринятая рокировка может дорого стоить Серджо Маттарелле. Один из вариантов – выражение недоверия в парламенте с последующим уходом с высокого поста. Лидер «Движения 5 звёзд» Ди Майо незамедлительно объявил о начале кампании под лозунгом «Мой голос имеет значение», а также о планах начать процесс импичмента против президента и призвал ко всеобщим демонстрациям в Риме и во всей стране в предстоящую субботу. Руководитель «Лиги» Маттео Сальвини призвал к новым досрочным выборам, которые, по его убеждению, принесут ещё более убедительную победу двум партиям.
Положение обостряется. Прогнозы аналитиков указывают на то, что у Котарелли не набирается необходимой поддержки и ему лучше не пытаться стать премьер-министром. В таком случае президенту придётся назначать внеочередные выборы уже на июль. Именно этого боятся в Брюсселе, где озабочены стабильностью еврозоны. Даже если Карло Котарелли сумел бы удержаться на посту премьер-министра, он оказался бы в одиночестве, без доверия в парламенте. А шансы партий евроскептического направления на новых выборах только увеличатся. Именно так оценивают сложившееся в Италии положение немецкие СМИ.
Больше всего немцев беспокоит быстрое нарастание совокупного долга Италии. И если евроскептики прорвутся к власти, никакого разумного с точки зрения Берлина решения этой проблемы не предвидится. Италия имеет вторую по величине задолженность в еврозоне после Греции. Совокупная задолженность государственного и частного секторов составляла на 2017 год 131,8% валового внутреннего продукта страны.
«Движение 5 звёзд» и «Лига» намерены покончить с диктуемой МВФ политикой экономии. В планах этих партий снижение налогов и расширение социальных расходов, то есть увеличение государственного долга. Это станет вызовом практикуемой в ЕС модели либеральной экономики.
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Итальянских евроскептиков не устраивает существующий в Евросоюзе порядок вещей, они требуют пересмотреть многие реформы последних лет, а целый ряд реформ отменить. В Брюсселе и Берлине эти требования рассматривают как объявление войны Европе и Германии. Ведь итальянцы намерены обсудить заново состояние внутреннего рынка, положение со свободой торговли вплоть до существующих правил, регулирующих долги, принципы банковской деятельности, денежную политику. Более того, они планируют ввести наряду с евро некое подобие «параллельной валюты», чтобы увеличить новому правительству пространство для манёвра.
Прежнему правительству в Риме ставится в упрёк то, что во время европейского финансового кризиса оно навязало народу Италии политику самоограничения. С этим, по мнению евроскептиков, должно быть покончено, Италия в грядущие годы должна придерживаться политики Italy first – по аналогии с политикой Дональда Трампа.
Страна вулканических страстей готовит миру новые сюрпризы.
Фото: assocsp.it
Дмитрий СЕДОВ

Фонд Стратегической Культуры

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