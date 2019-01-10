Италия готова поддержать выступления «жёлтых жилетов» во Франции

Почему Сальвини назвал Макрона «молодым человеком, перепившим шампанского»

Между Италией и Францией вспыхнул дипломатический скандал.

Вице-министр Италии Луиджи Ди Майо заявил, что политическое движение «Пять звёзд», которое он представляет, готово поддержать «жёлтых жилетов» во Франции

Слова Ди Майо прозвучали в унисон с заявлением итальянского министра внутренних дел и лидера партии «Лига Севера» Маттео Сальвини, который тоже выразил поддержку «честным французским гражданам, выступающим против президента, который идёт против своего народа».

В ответ французский министр по иностранным делам Натали Луазо потребовала от Рима не вмешиваться во внутренние дела Франции. «[В отличие от Рима] Франция не пытается учить Италию», – подчеркнула Луазо.

В Риме с её доводами не согласились. Сальвини напомнил Луазо, как президент Франции Эммануэль Макрон за отказ итальянских властей принять нелегальных мигрантов из Африки обозвал Италию «популистской проказой». Сальвини тогда назвал Макрона «молодым человеком, перепившим шампанского», а Макрон заявил, что является отныне противником Сальвини.

На скандал между Парижем и Римом отреагировали в руководстве ЕС. Представитель Европейской комиссии Маргаритас Схинас на брифинге для журналистов сказал, что Брюссель не будет комментировать высказывания итальянского руководства. «Президент Макрон пользуется нашим полным доверием в деле реализации программы реформ, за которую его избрал народ», – отметил Схинас. Правда, французы не избирали Макрона для того, чтобы он повышал цены на автомобильное топливо и продукты широкого потребления, что стало поводом для выступлений «жёлтых жилетов».

Протесты по всей Франции продолжаются уже семь недель. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил о внесении изменений в уголовно-административное законодательство с целью ужесточения наказания для их участников.

На сегодняшний день в протестах приняло участие более 280 тыс. французов. Французская полиция оценивает общее количество протестующих в 50 тыс. Для противодействия им мобилизованы 80 тыс. правоохранителей.