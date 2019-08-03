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Италия готова передать России два борта Canadair для тушения пожаров в Сибири
03 августа 2019, 21:09 • 52 • Политика
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил озабоченность пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке и предложил России помощь в их тушении. Передать хотят два борта Canadair.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте озабочен пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке. О своей позиции он написал на личной странице в социальной сети Twitter, предложив Москве помощь в тушении.
"Надеемся, что скоро ситуация нормализуется", - написал Конте.
В качестве помощи предлагаются два борта Canadair, а также специалисты департамента гражданской защиты. Неясно, как российская сторона отреагировала на предложение Конте. Однако когда помощь предложил президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин дал понять, что поступок он оценил, но в целом ситуация под контролем, и вопрос постепенно решается.
Кстати, в вечернем американском ток-шоу посчитали тему пожаров в Сибири смешной. Смеялся над тушением и позицией Трампа, а заодно и над другими вещами Джимми Киммел.
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