Италия – вирусно-экономический кризис грозит перерасти в вирусно-политический

Недовольство населения обостряет борьбу за власть

В Италии показатели смертности от коронавируса ещё высоки, но уже начали работу магазины розничной торговли, парикмахерские, салоны красоты, кафе, бары, пиццерии, рестораны. С 3 июня откроются границы, с 15 июня – театры и кинотеатры.

Однако удар был сильным. Страна выходит из эпидемии с рекордным падением ВВП на 9,6% (оценка). Правительство, выделившее в предыдущие месяцы 25 млрд евро на поддержку граждан и бизнеса, одобрило новый пакет мер, предоставив дополнительно 155 млрд евро для спасения производства. Однако проблемы не уходят. Многим итальянцам, которые были заняты в туристической индустрии и остались без работы, предстоит стать батраками – заняться сбором фруктов и овощей вместо сезонных рабочих из Румынии, Украины, Марокко, Польши. Резко упал итальянский экспорт.

Дж. Конте. Итальянского премьера обвиняют в неспособности эффективно противостоять эпидемии

«Факты свидетельствуют о том, что мы живём сейчас в чрезвычайной ситуации» – говорит премьер -министр Джузеппе Конте. Правительство обещает приложить «максимальные усилия, чтобы спасти каждое рабочее место». Однако как это сделать?

Самого Джузеппе Конте и правящую коалицию обвиняют в неспособности эффективно решать возникшие в стране сложные проблемы. По данным La Stampa, доверие к итальянским политикам упало до 4,6%, и 7 из 10 итальянцев опасаются возникновения социальных волнений…

Лидеру оппозиции Маттео Сальвини грозит тюремный срок

Недовольство населения обостряет борьбу за власть. Принято решение провести 26 мая в сенате голосование по вопросу о выдаче санкции на начало судебного разбирательства по делу главы крупнейшей партии оппозиции «Лига» Маттео Сальвини. Против популярного политика выдвинуто обвинение в «похищении людей» с недопуском в итальянский порт судна с нелегальными иммигрантами в бытность Сальвини министром внутренних дел. Как пишет газета La Verita, атака на Сальвини выглядит заговором: опубликован разговор двух прокуроров, один из которых утверждает, что судить Сальвини не за что, он не пускал в страну нелегалов на законном основании; другой отвечает, что бывшего министра надо просто посадить за решётку.

«И глава государства считает нормальным такое содержание разговора между двумя работниками юстиции?» – спрашивает возмущённый Сальвини, обращаясь к президенту Италии. – Сам я спокоен, поскольку я защищал честь, безопасность и достоинство моей страны… Однако меня беспокоит, что атакуют меня по политическим мотивам».

В случае признания его виновным Сальвини грозят 15 лет тюрьмы и лишение права заниматься политической деятельностью. При этом «Лига» Сальвини лидирует в социологических опросах, а сам он имеет большие шансы возглавить следующее правительство.

Протесты против ограничительных мер в Риме

«Лицемерием» назвал выдвинутое против Сальвини обвинение в похищении людей известный итальянский политик Карло Нордио. «Это особенно невероятно после того, как глава правительства запер в домах 60 миллионов итальянцев из-за коронавируса», – говорит Нордио.

Судно с мигрантами, которых не пустил в Италию Сальвини

Причём именно бескомпромиссная борьба с массовой нелегальной иммиграцией проложила партии Сальвини дорогу к власти весной 2018 года, когда он стал вице-премьером и главой МВД. Италии пришлось принять на себя основной удар мигрантов, хлынувших в Европу с берегов разрушенной НАТО Ливии. Призывы Сальвини равномерно распределить беженцев по другим государствам Евросоюза в Брюсселе не услышали. Многие итальянцы разделяют антиммигрантские взгляды Сальвини, но на него ополчились адепты политики «открытых дверей». В сентябре 2019 года ему пришлось покинуть правительство, а теперь его хотят устранить из политической жизни.

После Сильвио Берлускони, против которого в разное время рассматривались 32 (!) уголовных дела, никто из итальянских политиков не был фигурантом столь длинного списка судебных разбирательств, как Маттео Сальвини. Расследования против него возбуждались пять раз. Неугоден Сальвини и своими симпатиями к России, из-за чего западные СМИ называют его «другом Путина».

Мигранты на итальянском острове Лампедуза

Подорвать популярность «Лиги» и не допустить её возвращения к власти стараются и другим путём – организацией общественных движений, отвлекающих от партии часть её избирателей. В прошлом году таким отвлечением стало невесть откуда взявшееся молодёжное движение «Сардины», участники которого стали выходить на улицы и площади… с рыбками в руках. Потом «рыбки» так же неожиданно исчезли, как и появились. Как только паника, вызванная вирусом, стала ослабевать, появилось новое движение – «Маскерини» («Масочки»). Лозунг участников этого движения – «Выйти из Европы, покончить с евро, добиться валютного суверенитета».

«Демонстрация» сардин против Сальвини в Болонье

Il Giornale пишет, что движение «Маскерини» зародилось в социальных сетях на волне «социального протеста и ненависти к политикам и к Европе». Один из его основателей адвокат Микеле Фарина создал в «Фейсбуке» страницу «Стоп Европа», начав с того, что разместил пост: «Я открыл эту группу, потому что я устал от Европы и от евро. Если у меня не будет 100 тысяч подписчиков, я ее закрою». Меньше чем через месяц, у него было более миллиона подписчиков. К нему примкнули другие сетевые движения, состоящие из пострадавших от карантина мелких торговцев, ремесленников, индивидуальных предпринимателей. Они провели несколько акций в разных городах, выходя в масках цвета итальянского флага и устраивая стояния на площадях с соблюдением социальной дистанции. Комментаторы считают, что радикальные антиевропейские лозунги здесь ни при чём. Главное «Масочки», как и «Сардины», будут пытаться уличными выступлениями расколоть социальный протест…