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Италия – смерть демократии

31 мая 2018, 12:09  •  127 • В мире
В стране произошёл переворот без кровопролития
27 мая 2018 года войдёт в историю Италии как день, когда в стране умерли демократия и национальный суверенитет. Теперь даже для тех, кто ещё не понял этого раньше, ясно, что в Италии голосование на выборах ни на что не влияет. Ясно и то, что в Италии народной волей можно манипулировать, её можно игнорировать и даже аннулировать.
27 мая профессор Джузеппе Конте, премьер-министр, назначенный победившей на выборах коалицией (двумя силами, выигравшими парламентские выборы 4 марта, – «Движением 5 звёзд» и «Лигой»), отправился к президенту Серджио Маттарелле, чтобы представить список министров нового правительства. Президент Маттарелла не дал своего согласия новому премьеру. Месяцы переговорной работы, направленной на то, чтобы страна получила правительство в соответствии с пожеланиями избирателей, были брошены в мусорную корзину. Камнем преткновения стала кандидатура министра экономики Паоло Савоны – евроскептика, демонстрирующего отрицательное отношение к евро. Маттарелла объяснил своё решение политическими причинами: недоверие к рынкам (Европейский союз) и возможный ущерб для инвесторов.
Страна ещё раз убедилась, что Италией правят большие финансы. Они настолько сильны, что могут навязать свою волю народу путём «белого переворота» – государственного переворота без кровопролития, когда не нужно выводить танки на улицы. СМИ, решившие подсластить пилюлю, скормленную итальянскому народу, начали писать, что президент действовал «в пределах своих полномочий». На самом деле итальянская конституция не предполагает, что президент выносит политическую оценку представленному ему правительству, он должен одобрить предложенные ему кандидатуры.
Никогда ещё президент Итальянской Республики с её парламентской политической системой не заходил так далеко. Своим отказом утвердить новое правительство Маттарелла открыто проигнорировал волю народа – носителя суверенитета. 4 марта 2018 года народ сделал выбор в пользу евроскептических политических сил, но Маттарелла решил, что назначение Паоло Савоны – это «вызов Европе». Одновременно он дал понять, что на него оказали давление. Заявления, звучавшие в последние дни из Брюсселя, Берлина, Парижа, это подтверждают. Будущему правительству, которое должно было быть сформировано коалицией «Движения 5 звёзд» и «Лиги», прямо предписывали, что оно должно думать и делать. Нападки на итальянцев шли с разных сторон – от бюрократов Европейской комиссии, из немецких СМИ, из «Нью-Йорк Таймс». Дело доходило до прямых оскорблений. Так, немецкий «Шпигель» назвал итальянцев «агрессивными дармоедами».
А что касается Серджио Маттареллы, то ему предстоит нести полную моральную ответственность за нарушение доверительного пакта между президентом республики и гражданами. С 27 мая 2018 года итальянцы понимают, что выборы в их стране – это сценарий, лишённый смысла. Результаты голосования избирателей будут приняты только в том случае, если они будут отвечать воле европейской элиты. Если они будут этой воле противоречить, эти результаты отменят. Президент Маттарелла показал, что он является гарантом интересов Брюсселя, а не граждан Италии.
Сказав «нет» профессору Конте, президент Маттарелла сразу встретился с Карло Коттарелли, которого называют Мr. Spending Review (Господин Обзор Расходов), который должен «успокоить» рынки, имея на это полномочия и Брюсселя, и ЕЦБ, и МВФ, и Golman Sachs, и JPMorgan, которые превратили Италию в заповедник своих интересов. Коттарелли получил поручение сформировать «техническое правительство», или «правительство президента». Этот назначенец больших финансов, зная, что он не может рассчитывать на парламентское большинство, объявил, что в случае отсутствия устойчивости в парламенте сразу после лета или даже после голосования по бюджетному законодательству состоятся новые парламентские выборы. И «обнадёжил»: «Участие Италии в зоне евро имеет важное значение».
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Лидер «Национального фронта» Франции Марин Ле Пен и лидер Партии независимости Соединённого Королевства Нейджел Фарадж уже заявили: «В Италии произошёл государственный переворот».
Первой реакцией лидера «Лиги» Маттео Сальвини были слова: «Если они думают, что они меня не боятся, они ошибаются, я жутко злюсь». Луиджи Ди Майо («Движение 5 звёзд») призвал своих сторонников на большой митинг протеста в Риме 2 июня. Джорджия Мелони, лидер партии «Братья Италии» (правая коалиция), заговорила об «импичменте» президенту Маттарелле. Депутат «Лиги» Паоло Гримолди предложил немедленно убрать из всех отделений партии фото Маттареллы, который «больше не является гарантом гражданского беспристрастия». В Ломбардии предложение Гримолди поддержали мэры 160 городов.
В том, что произошло в Италии 27 мая 2018 года, есть лишь один положительный аспект: маски сброшены и каждому стало ясно, что Италия – страна с ограниченным национальным суверенитетом. Выбор, сделанный итальянским народом, был растоптан путчем президента при подстрекательстве «рынков».
Каким будет для Италии продолжение этой истории? Ведь продолжение обязательно будет.
Элизео БЕРТОЛАЗИ

Фонд Стратегической Культуры

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