IT из сумрака: 50 тыс. программистов могут потерять работу из-за COVID

Падение выручки IT-компаний в апреле и мае составило около 40-47% по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года . Если государство не поможет бизнесу, работы могут лишиться около 10% специалистов . Об этом «Известиям» заявила президент ГК InfoWatch Наталья Касперская, комментируя итоги совещания президента по развитию сферы информационных технологий . На встрече Владимир Путин поручил правительству сформулировать меры поддержки отрасли , в том числе проработать вопросы о госзакупках и «налоговых маневрах». В условиях эпидемии помощь в первую очередь требуется малым предприятиям, считают опрощенные «Известиями» эксперты.

Окно в будущее

Для стимулирования IT-отрасли необходимо провести «налоговый маневр», а выпадающее финансирование — заменить госзаказами . Эти и другие вопросы на совещании по развитию сферы информационных технологий Владимир Путин поручил проработать правительству. В ближайшее время конкретные предложения будут сформулированы, заверил Михаил Мишустин.

Чтобы сократить издержки бизнеса и сделать услуги более доступными для граждан, президент также призвал проработать вопрос льготного доступа центров обработки данных к электроэнергии.

Кроме подготовки мер поддержки, глава государства предложил проанализировать в целом существующее законодательство. Н екоторые нормы, по его мнению, не помогают современным компаниям, а наоборот, мешают их развитию. Это, в свою очередь, препятствует равной конкуренции с иностранными корпорациями .

— Нужно максимально действовать здесь на опережение, отсекать разного рода архаичные препоны — естественно, учитывая все аспекты обеспечения кибербезопасности, защиты прав, свобод граждан , — заявил Владимир Путин.

Для мотивации разработчиков президент призвал правительство и Госдуму ускорить принятие закона об экспериментальных правовых режимах — так называемых «регуляторных песочницах» . Документ позволил бы без бумажной волокиты опробовать новые идеи в инновационных сферах при соблюдении всех мер безопасности.

Одной из основных проблем России остается «утечка умов» в западные страны, которые зачастую предлагают более выгодные условия труда. По мнению президента, решать этот вопрос как в прежние времена — «хватать и не пущать» — конечно, нельзя. Поэтому следует искать новые способы привлечь молодых специалистов.

Так, на базе платформы «Россия – страна возможностей» уже был запущен конкурс «Цифровой прорыв» для поиска талантов. В 2019 году в нем участвовали 66 тыс. человек, предложив более тысячи цифровых решений для таких сфер, как здравоохранение, образование и наука.

Ощутимые потери

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская рассказала «Известиям», что основной доклад о поддержке разработчиков программного обеспечения делал президент ассоциации «РУССОФТ» Валентин Макаров.

По ее словам, в предыдущие годы индустрия разработки ПО росла быстрее, чем многие другие отрасли, и чем экономика страны в целом, но после начала эпидемии наметился спад.

— По опросам, которые делали среди своих членов две ассоциации разработчиков программных продуктов («Отечественный софт» и «Руссофт»), падение выручки компаний составляло в апреле-мае 40-47% по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года. Многие компании начали сокращать штат. Если никакой поддержки не будет, то до 10% сотрудников отрасли могут потерять работу. А это – около 50 тыс. специалистов, — прокомментировала Наталья Касперская.

Их увольнение будет означать снижение потенциала всей отрасли разработки. В этих условиях о программах цифровизации придется забыть, уверена эксперт.

Валентин Макаров предложил отказаться от страховых взносов в Фонд оплаты труда (ФОТ) в 2020-ом, а в идеале и в 2021 году. Более того, он призвал точечно поддержать компании, которые обслуживают пострадавшие отрасли или сами стали жертвами пандемии , — например, субсидиями и грантами. Также среди возможных мер — бессрочное продление имеющейся у IT-компаний льготы по страховым взносам на ФОТ; обнуление НДС не только для лицензий на ПО, но и для сервисных компаний; снижение налога на прибыль для компаний-экспортеров высокотехнологичной продукции и обнуление НДС на маркетинговые затраты для экспортеров. Кроме того, президент «РУССОФТ» говорил о необходимости приведения в соответствие рыночным требованиям нормативно-правовых актов, касающихся цифровизации.

По словам Натальи Касперской, ранее она направляла в правительство и в министерство связи свои предложения по поддержке отрасли разработки ПО, среди которых было, в частности, признание этой сферы пострадавшей. На предварительном совещании Максим Орешкин предложил Минкомсвязи посчитать выпадающие доходы бюджета.

— Но они оказались столь значительными, что министр связи счел невозможным озвучить это предложение президенту страны, — добавила она.

В то же время компании IT-отрасли пострадали неравномерно — у кого-то наблюдается падение выручки на 100%, у кого-то — на 20% . Есть и редкие предприятия, которые и вовсе не почувствовали кризиса.

— По этой причине на совещании с президентом я внесла предложение разделить ОКВЭД 62 (разработка ПО) на несколько более мелких и признать пострадавшим тот ОКВЭД, где падение максимально. Президент ответил, что это разумное предложение, что поддерживать надо не всех, а реально пострадавших, и предложил правительству проработать этот вопрос, — сообщила Наталья Касперская «Известиям».

Поручения президента

Предложенные главой государства меры по налоговому маневру, уравновешивают положение российских и зарубежных игроков, сказал «Известиям» председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения ассоциации юристов России Александр Журавле в. Он пояснил: крупные иностранные компании, например, такие как Facebook и Twitter, на данный момент не зарегистрированы на территории РФ, не имеют тут представительств, при этом фактически они работают здесь. Однако достоверно проследить правильность уплаты налогов не представляется возможным, тем самым это создает конкурентное преимущество для зарубежных компаний.

Законопроект об экспериментально-правовых режимах призван стимулировать разработку новых технологий, таких как искусственный интеллект и беспилотный транспорт . Сейчас регуляторике трудно угнаться за такими инновациями, отметил эксперт. По его словам, законопроект позволяет создать регуляторные песочницы — на определённой территории делается исключение из действующего законодательства, и компании могут спокойно работать под надзором регуляторов, не опасаясь нарушить текущие нормы. Такой комплекс мер должен создать комфортную правовую среду для IT-бизнеса в России.

Что же касается госзаказов, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко отметил, что они в первую очередь важны для небольших IT-компаний. В то же время «госзаказ» в виде выделения значительных средств крупным корпорациям — не стимул для развития отрасли в целом. По мнению эксперта, перспективно именно применение инструмента «регуляторных песочниц». При этом Сергей Плуготаренко добавил, что в текущем виде принятый в первом чтении закон об экспериментальных правовых режимах не предоставляет необходимого гибкого механизма для тестирования инноваций.

— Насколько мы знаем, Минэкономразвития готовит серьезные поправки, надеемся в них будут учтены эти особенности, а также что туда попадет отрасль ИИ (искусственного интеллекта), как уже есть в законе об экспериментальных правовых режимах в Москве, к примеру, — добавил глава РАЭК.

Выборная поддержка

Совещанием по IT-сфере рабочий день президента не закончился. Владимир Путин также провел встречу с главой Ленинградской области Александром Дрозденко, который отчитался о ситуации с коронавирусом в регионе. Прежде пригород Петербурга уверено входил в пятерку субъектов по числу заболевших. Однако, по данным оперативного штаба на 10 июня, он оказался на 54 месте (55 инфицированных). На борьбу с пандемией в Ленобласти выделили 4,8 млрд рублей, из них 2,1 — средства федерального бюджета.

Владимир Путин поддержал планы Александра Дрозденко вновь участвовать в выборах губернатора. По его словам, целый ряд ключевых факторов экономического развития сложились таким образом, что показатели роста в области опережают среднероссийские темпы. Однако остаются и нерешенные вопросы — большое количество аварийного жилья.

В этот же день состоялся и телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Главы государств обсудили поэтапное восстановление в полном объеме двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Стороны также согласились наращивать усилия по соблюдению договоренностей по Идлибской зоне деэскалации . Среди них — контроль за перемирием и нейтрализация террористических группировок.