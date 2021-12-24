Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мир на пороге войны: Русские получили издевательский ответ от США
В США обрушились с обвинениями на Шойгу, выставив встречное требование
Песков прокомментировал участие Цимбалюка в пресс-конференции Путина
"Это их вина!": Путин несколько раз ударил по трибуне на коллегии в Ми...
Главная / Политика

IT-гигантов заставят платить русским: Налоговые схемы озвучил сенатор

24 декабря 2021, 11:10  •  170 • Политика
Сенатор Алексей Пушков назвал две налоговые схемы, согласно которым с зарубежных IT-гигантов будут взиматься налоги в России.
Сенатор объяснил, что зарубежные IT-корпорации зарабатывают миллиарды в России, но не платят налоги.
С нашей точки зрения, это неправильно,
- заметил Алексей Пушков.
Сенатор уточнил, что в такой ситуации есть два пути решения. Первый: Россия ждёт, пока вопрос решится на мировом уровне. При заключении международной конвенции с IT-гигантов могут начать взимать налоги вне зависимости от того, где они работают. Второй вариант: Россия разработает внутренний закон по этому направлению, пишет "Парламентская газета".
Пушков предпочитает второй вариант и считает, что нужно заняться созданием национального закона по вопросу налогообложения иностранных IT-корпораций.
На мой взгляд, прогрессивная шкала больше подходит для нашей страны, поскольку позволяет учитывать разницу в доходах интернет-гигантов,
- уточнил сенатор.
Прогрессивная шкала налогов действует в Австралии, и такая схема хорошо подходит для России, подытожил Пушков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



170
Источник
Похожие новости
24 декабря 2021, 03:35
Посол США в Москве перешёл на личности, говоря о гарантиях для России
24 декабря 2021, 03:35
Пётр Толстой не побоялся сказать правду о сегрегации: "Это отвратительно"
24 декабря 2021, 00:05
Оператор ГТСУ поспорил с Путиным о причастности Украины в росте цен на газ
24 декабря 2021, 03:35
Запад растащит Украину по частям? В Раде бьют тревогу
24 декабря 2021, 01:50
Посол Германии испортила прогнозы США о русском вторжении на Украину
24 декабря 2021, 07:05
Экс-подполковник СБУ рассекретил британских наёмников на Украине: "Плотно обживают юг"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 декабря 2021, 17:25
Для Путина в Европе придумали персональное наказание. Русские ахнули: "Жестоко"
20 декабря 2021, 01:00
"Как черепаха без панциря": Киевский эксперт предсказал Украине печальную участь
21 декабря 2021, 14:55
"Это их вина!": Путин несколько раз ударил по трибуне на коллегии в Минобороны
20 декабря 2021, 10:20
Русские просчитали объявленную Байденом спецоперацию: "Видимо, всё решили"
18 декабря 2021, 14:35
Германия пошла в отказ с "Северным потоком - 2". Дипломатию к бою!
19 декабря 2021, 17:25
Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста!
18 декабря 2021, 07:00
Пророчество депутата Рады сбылось за 7 часов: Зачем Порошенко бежал с Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.