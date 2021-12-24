IT-гигантов заставят платить русским: Налоговые схемы озвучил сенатор

Сенатор Алексей Пушков назвал две налоговые схемы, согласно которым с зарубежных IT-гигантов будут взиматься налоги в России.

Сенатор объяснил, что зарубежные IT-корпорации зарабатывают миллиарды в России, но не платят налоги.

С нашей точки зрения, это неправильно,

- заметил Алексей Пушков.

Сенатор уточнил, что в такой ситуации есть два пути решения. Первый: Россия ждёт, пока вопрос решится на мировом уровне. При заключении международной конвенции с IT-гигантов могут начать взимать налоги вне зависимости от того, где они работают. Второй вариант: Россия разработает внутренний закон по этому направлению, пишет "Парламентская газета".

Пушков предпочитает второй вариант и считает, что нужно заняться созданием национального закона по вопросу налогообложения иностранных IT-корпораций.

На мой взгляд, прогрессивная шкала больше подходит для нашей страны, поскольку позволяет учитывать разницу в доходах интернет-гигантов,

- уточнил сенатор.

Прогрессивная шкала налогов действует в Австралии, и такая схема хорошо подходит для России, подытожил Пушков.