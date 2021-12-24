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IT-гигантов заставят платить русским: Налоговые схемы озвучил сенатор
24 декабря 2021, 11:10 • 170 • Политика
Сенатор Алексей Пушков назвал две налоговые схемы, согласно которым с зарубежных IT-гигантов будут взиматься налоги в России.
Сенатор объяснил, что зарубежные IT-корпорации зарабатывают миллиарды в России, но не платят налоги.
- заметил Алексей Пушков.
Сенатор уточнил, что в такой ситуации есть два пути решения. Первый: Россия ждёт, пока вопрос решится на мировом уровне. При заключении международной конвенции с IT-гигантов могут начать взимать налоги вне зависимости от того, где они работают. Второй вариант: Россия разработает внутренний закон по этому направлению, пишет "Парламентская газета".
Пушков предпочитает второй вариант и считает, что нужно заняться созданием национального закона по вопросу налогообложения иностранных IT-корпораций.
- уточнил сенатор.
Прогрессивная шкала налогов действует в Австралии, и такая схема хорошо подходит для России, подытожил Пушков.
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