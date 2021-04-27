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IT-эксперт указал на связь хакерских атак и акций в поддержку Навального
27 апреля 2021, 15:25 • 90 • Политика
Эксперты в России указали на связь роста хакерских атак на сайты госорганов во время массовых несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального.
Эксперты по информационной безопасности сообщили о росте хакерских атак на интернет-страницы органов власти России в ходе проведения несанкционированных митингов в стране.
- отметил во вторник замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.
По его словам, хакерские атаки испытали на себе сайты Генпрокуратуры, Росгвардии, МИД, Минтруда, Минэкономразвития. Эксперты установили, что источники вредоносного воздействия находились "в том числе в адресном пространстве США". Также подчёркивается, что DDoS-атаки проходили по одному сценарию в разные дни, передаёт ТАСС.
Мурашов отметил, что хакеры имеют экстремистские цели. Например, в январе 2020 года был атакован сайт "Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода", после чего на ресурсе разместили фото блогера Алексея Навального и заявление в его поддержку. Данная атака прошла с IP-адресов Франции и Германии.
Как подчеркнул Мурашов, заявления сторонников осуждённого Навального о "спонтанности" и "народности" акций протеста в его поддержку не соответствуют действительности, передаёт ТАСС.
Только в 2020 году службы пресекли 68 420 крупномасштабных кибератак на интернет-ресурсы России. Мурашов отметил, что США не стремятся сотрудничать с Россией в вопросе кибербезопасности.
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