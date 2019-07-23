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Истребители Южной Кореи открыли огонь по российскому бомбардировщику - СМИ

23 июля 2019, 12:09  •  102 • В мире
Южнокорейские истребители открыли предупредительный огонь из-за российского бомбардировщика, который якобы нарушил воздушное пространство страны. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Южнокорейское агентство Yonhap сообщило о том, что военный самолет России якобы нарушил воздушное пространство Южной Кореи. Отмечается, что были подняты истребители южнокорейских ВВС, которые произвели "предупредительные выстрелы".
По данным местных СМИ, данный инцидент произошел в районе островов Токто, который располагается по направлению к востоку от полуострова. Говорится, что в опознавательную зону противовоздушной обороны республики 23 июля "вторглись три военных самолета России и два - китайских".
Также есть информация, что "истребители южнокорейской стороны открыли предупредительный огонь" из-за российского бомбардировщика.
При этом якобы российский самолет дважды успел нарушить воздушное пространство Южной Кореи. Отметим, что официальных комментариев, подтверждающих данную информацию, нет.

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