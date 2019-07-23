Истребители Южной Кореи открыли огонь по российскому бомбардировщику - СМИ

Южнокорейское агентство Yonhap сообщило о том, что военный самолет России якобы нарушил воздушное пространство Южной Кореи. Отмечается, что были подняты истребители южнокорейских ВВС, которые произвели "предупредительные выстрелы".

По данным местных СМИ, данный инцидент произошел в районе островов Токто, который располагается по направлению к востоку от полуострова. Говорится, что в опознавательную зону противовоздушной обороны республики 23 июля "вторглись три военных самолета России и два - китайских".

Также есть информация, что "истребители южнокорейской стороны открыли предупредительный огонь" из-за российского бомбардировщика.

При этом якобы российский самолет дважды успел нарушить воздушное пространство Южной Кореи. Отметим, что официальных комментариев, подтверждающих данную информацию, нет.