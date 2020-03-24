Истребители Су-35С прикрыли полёт Шойгу в Сирию

Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина прилетел в Сирию и провёл переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Главными темами переговоров стали вопросы обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации и стабилизации обстановки в других районах Сирии. Также Шойгу и Асад обсудили военно-техническое сотрудничество в рамках совместной борьбы с терроризмом, доставку гуманитарной помощи в Сирию и восстановление экономики страны при помощи российских специалистов.

Отмечается, что безопасность самолёта Шойгу в небе над Сирией обеспечивали истребители Су-35С ВКС России.