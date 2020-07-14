|
Истребители РФ отпугнули шпионов НАТО: Незваных гостей вежливо проводили подальше от границы
14 июля 2020, 23:00 • 14 • Политика
Российские истребители отпугнули шпионов НАТО, которые пытались приблизиться к границе РФ. Незваных гостей вежливо проводили подальше от рубежей страны.
Российские локаторы зафиксировали несколько воздушных средств НАТО, которые следовали по направлению к российской границе. Над Чёрным морем находились разведывательные самолёты США - Р-8А "Посейдон" и RС-135, а также беспилотник MQ-9А "Рипер". Над Баренцевом морем пролетал самолёт-разведчик ВВС Норвегии Р-3С "Орион".
Навстречу им были подняты истребители Северного флота и Южного военного округа России. Они сопровождали натовские самолёты, пока те не удалились от российской границы, сообщает Национальный центр управления обороной. В ведомстве добавили, что американские и норвежский разведчики не вторгались в российское воздушное пространство и не нарушали международных правил проведения полётов.
Отметим, что это уже не первый раз, когда Россия вынуждена поднимать истребители из-за американских самолётов-разведчиков. Так, 11 июля Су-35С и МиГ-31БМ сопроводили над водами Японского моря слишком любопытного "американца", который летал вдоль российских границ.
14
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 июля 2020, 22:25
|
12 июля 2020, 20:00
|
11 июля 2020, 23:00
|
09 июля 2020, 23:00
|
10 июля 2020, 13:00
|
10 июля 2020, 01:00
|
11 июля 2020, 19:00