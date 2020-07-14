Истребители РФ отпугнули шпионов НАТО: Незваных гостей вежливо проводили подальше от границы

Российские локаторы зафиксировали несколько воздушных средств НАТО, которые следовали по направлению к российской границе. Над Чёрным морем находились разведывательные самолёты США - Р-8А "Посейдон" и RС-135, а также беспилотник MQ-9А "Рипер". Над Баренцевом морем пролетал самолёт-разведчик ВВС Норвегии Р-3С "Орион".

Навстречу им были подняты истребители Северного флота и Южного военного округа России. Они сопровождали натовские самолёты, пока те не удалились от российской границы, сообщает Национальный центр управления обороной. В ведомстве добавили, что американские и норвежский разведчики не вторгались в российское воздушное пространство и не нарушали международных правил проведения полётов.

Отметим, что это уже не первый раз, когда Россия вынуждена поднимать истребители из-за американских самолётов-разведчиков. Так, 11 июля Су-35С и МиГ-31БМ сопроводили над водами Японского моря слишком любопытного "американца", который летал вдоль российских границ.