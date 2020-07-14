Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Интрига Владимира Зеленского с сотрудницей может привести к политическому кризис...
"Даже не смешно": Политолог показал, как организовали митинг в Хабаров...
Найден способ обойти водную блокаду Крыма
Вассерман объяснил, как вода из реки Кубань попадет в дома жителей Крыма
Главная / Политика

Истребители РФ отпугнули шпионов НАТО: Незваных гостей вежливо проводили подальше от границы

14 июля 2020, 23:00  •  14 • Политика
Российские истребители отпугнули шпионов НАТО, которые пытались приблизиться к границе РФ. Незваных гостей вежливо проводили подальше от рубежей страны.
Российские локаторы зафиксировали несколько воздушных средств НАТО, которые следовали по направлению к российской границе. Над Чёрным морем находились разведывательные самолёты США - Р-8А "Посейдон" и RС-135, а также беспилотник MQ-9А "Рипер". Над Баренцевом морем пролетал самолёт-разведчик ВВС Норвегии Р-3С "Орион".
Навстречу им были подняты истребители Северного флота и Южного военного округа России. Они сопровождали натовские самолёты, пока те не удалились от российской границы, сообщает Национальный центр управления обороной. В ведомстве добавили, что американские и норвежский разведчики не вторгались в российское воздушное пространство и не нарушали международных правил проведения полётов.
Отметим, что это уже не первый раз, когда Россия вынуждена поднимать истребители из-за американских самолётов-разведчиков. Так, 11 июля Су-35С и МиГ-31БМ сопроводили над водами Японского моря слишком любопытного "американца", который летал вдоль российских границ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



14
Источник
Похожие новости
14 июля 2020, 10:11
«Американцы не смеются – не смешно им уже»: стало известно, почему США боятся РФ
14 июля 2020, 10:14
"Все решится в первые сутки": Польше ответили на предложение "военного сдерживания" РФ
14 июля 2020, 15:00
Боевики совершили ошибку с русскими военными: В Сирии погремел мощный взрыв
14 июля 2020, 19:00
США нанесли предательский удар Украине по Крыму
14 июля 2020, 08:00
Прекратить огонь! Лавров развёл Армению и Азербайджан по углам
14 июля 2020, 13:00
"Путин ещё удивит". Почему России не надо стесняться своих надежд о русском Донбассе?
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 июля 2020, 06:00
О Путине и ручке: Украинцев задело "важнейшее событие" из Кремля
14 июля 2020, 10:11
«Американцы не смеются – не смешно им уже»: стало известно, почему США боятся РФ
14 июля 2020, 10:14
"Все решится в первые сутки": Польше ответили на предложение "военного сдерживания" Р...
14 июля 2020, 02:00
Под турагентством в Стамбуле копали больше 20 лет: Результат обескуражил учёных
14 июля 2020, 10:07
Ужасное безумие: в Германии опубликовали дикий бред о жизни России
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 июля 2020, 22:25
Владимир Жириновский — Дмитрию Гордону: 90% жителей Украины ждут часа, чтобы утром вывесить на балконе флаг России
12 июля 2020, 20:00
Около сотни омоновцев вошли в администрацию Хабаровска: "Завтра будет очень интересно"
11 июля 2020, 23:00
Россия поставила ультиматум Украине: Киев должен объясниться за слова вице-премьера
09 июля 2020, 23:00
"Ты смотришь, Путин?": Британцы решили напугать президента России, но лишь рассмешили своих же
10 июля 2020, 13:00
ВСУ несут массовые потери в Донбассе: Горят боевики и танки
10 июля 2020, 01:00
Доказано Китаем, подтверждено экспертами: Русская версия в деле MH17 рушится на глазах
11 июля 2020, 19:00
"Россия не пошевелила пальцем": В Эстонии не понимают, почему Москва отказала им в помощи
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.