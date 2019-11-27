Истребители подняты в воздух: В Вашингтоне зафиксировано нарушение воздушного пространства - источник

В США подняли истребители по тревоге. Система предупреждения зафиксировала нарушение воздушного пространства в запретной для полётов зоне над Вашингтоном, сообщает телеведущий Владимир Соловьёв на своём tg-канале.

Подробностей о том, кто нарушил воздушное пространство и с какой целью - пока нет, сообщает 360tv. Однако в прошлый раз подобное обернулось атакой террористов, которые направили пассажирский авиалайнер прямо на здание Пентагона.