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Истребители подняты в воздух: В Вашингтоне зафиксировано нарушение воздушного пространства - источник
27 ноября 2019, 02:24 • 92 • Политика
В Вашингтоне зафиксировано нарушение воздушного пространства в запретной для полётов зоне, в небо подняты истребители, сообщает Соловьёв.
В США подняли истребители по тревоге. Система предупреждения зафиксировала нарушение воздушного пространства в запретной для полётов зоне над Вашингтоном, сообщает телеведущий Владимир Соловьёв на своём tg-канале.
Подробностей о том, кто нарушил воздушное пространство и с какой целью - пока нет, сообщает 360tv. Однако в прошлый раз подобное обернулось атакой террористов, которые направили пассажирский авиалайнер прямо на здание Пентагона.
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