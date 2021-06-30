Истребители МиГ-31 К с гиперзвуковые ракетами «Кинжал» в Сирии

Россия перебросила в Сирию истребители-перехватчики МиГ-31 К, вооружённые гиперзвуковые ракетами "Кинжал", которые называют "убийцами авианосцев". Боеприпас развивает скорость в десять раз превышающую скорость звука и способен нести ядерную боеголовку. Дальность стрельбы достигает 2 тысяч километров.

Это оружие впервые отправлено за пределы России. Британское издание The Times связывает это с нахождением в Восточном Средиземноморье ударной группы кораблей во главе с авианосцем "Королева Елизавета" и недавним инцидентом в Чёрном море, когда российские пограничники вынуждены были открыть предупредительные выстрелы по курсу следования британского эсминца Defender, вторгшегося в территориальные воды Российской Федерации.

Британия издавна стремилась перекрыть России доступ к морям, через которые пролегает путь в Мировой океан. А Средиземное море – коридор из Чёрного моря в Атлантику. Контроль над Средиземноморьем даёт атлантическим державам опосредованный контроль над Чёрным морем.

Частью этой стратегии является установление контроля над "береговыми зонами" (rimland) –территориями, отделяющими Россию от океанических просторов. На постсоветском пространстве такими территориями являются Украина и Закавказье, но что касается попыток толкнуть Азербайджан на противостояние с Россией в Каспийском море, они пока результатов не дали.

Появление МиГ-31 К в Сирии означает, что присутствие британского королевского флота и кораблей НАТО в Средиземном море больше не является исключительной монополией держав Североатлантического союза.