Истребители массово взмыли над Крымом на фоне стартовавших учений Sea Breeze

Истребители Военно-морского флота России массово взмыли над Крымом на фоне стартовавших учений Sea Breeze. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулёв.

В частности, на полуострове прошла проверка системы противовоздушной обороны. В ходе проверки истребители Су-30СМ, Су-27, а также бомбардировщики Су-24 и боевые вертолёты выступили контрольными целями для комплексов ПВО С-400.

Уточняется, что всего в проверке было задействовано порядка 20 самолетов и вертолетов.

Напомним о том, что в акватории Черного моря накануне, 28 июня стартовали военно-морские учения Sea Breeze-2021. У границ России НАТО планирует задействовать около 40 боевых кораблей. В учениях принимают участие союзники США и страны-партнёры.