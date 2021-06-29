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Истребители массово взмыли над Крымом на фоне стартовавших учений Sea Breeze
29 июня 2021, 10:40 • 79 • Политика
Истребители Военно-морского флота России массово взмыли над Крымом на фоне стартовавших учений Sea Breeze. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулёв.
В частности, на полуострове прошла проверка системы противовоздушной обороны. В ходе проверки истребители Су-30СМ, Су-27, а также бомбардировщики Су-24 и боевые вертолёты выступили контрольными целями для комплексов ПВО С-400.
Уточняется, что всего в проверке было задействовано порядка 20 самолетов и вертолетов.
Напомним о том, что в акватории Черного моря накануне, 28 июня стартовали военно-морские учения Sea Breeze-2021. У границ России НАТО планирует задействовать около 40 боевых кораблей. В учениях принимают участие союзники США и страны-партнёры.
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