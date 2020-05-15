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Истребители и фотографии: Документы по делу MH17 заставили Украину напрячься

15 мая 2020, 18:55  •  323 • Политика
Австралийская полиция подтвердила подлинность двух из четырёх документов, касающихся расследования крушения самолёта "Боинг-777" (рейс MH17), которые ранее всплыли в СМИ.
Документы, подготовленные международной следственной группой, были опубликованы на портале Bonanza Media. В одном из них была стенограмма разговора журналиста Билли Сикса с австралийскими полицейскими. Речь шла о свидетелях, которые видели в районе крушения самолёта украинский истребитель.
Второй документ подтверждает, что фотографии, с которыми работали следователи, были обрезаны и кем-то отредактированы. Третий доказывает, что в районе крушения самолёта не было пусковой установки ракеты "Бук", что противоречит доводам всех сторонников теории "российского следа". А четвёртый также касается показаний об украинских истребителях. В данном случае речь идёт о допросе свидетеля в больнице Нидерландов.
Напомним, что самолет малайзийских авиалиний MH17 разбился на территории Донбасса в июле 2014 года. Все, кто находился на борту лайнера, погибли. Следственная группа полагает, что самолёт был сбит ракетой "Бук", однако кто именно выпустил её и кто отдал такой приказ, до сих пор не установлено.

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