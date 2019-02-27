«Истребитель сухого и полусладкого»: Соцсети о «трезвеннике» Порошенко

В Сети высмеяли заявление президента Украины Петра Порошенко, что он «не пьёт и другим не советует»

Автор:

Павленко Дмитрий

Очередной тур предвыборных гастролей президента Украины Петра Порошенко не обошёлся без громкого казуса.

Журналист и видеоблогер Анатолий Шарий опубликовал видео с телефона девушки, которая во время одного из выступлений Порошенко перед жителями Киевской области задала украинскому президенту вопрос о преследовании Шария. Возмущённый гарант в ответ в свойственной ему хамской манере обвинил девушку в том, что она пришла на встречу с президентом пьяной.

«Кого-то интересует здесь Анатолий Шарий? Вы взяли деньги, никого это не интересует, до свидания. Когда приходите на встречу с президентом, не нужно употреблять алкогольные напитки», – заявил Порошенко, многозначительно добавив: «Я не пью и вам не советую».

Эти слова украинского лидера вызвали оживлённую реакцию в СМИ и соцсетях. Ведь злоупотребление Петра Алексеевича алкоголем уже давно стало притчей во языцех, а по количеству инцидентов с появлением на публике в нетрезвом виде он уже давно перещеголял ныне покойного Бориса Николаевича Ельцина.

Я не страдаю запоями, я ими наслаждаюсь. — Ornithologist (@tologistru) 26 февраля 2019 г.

«Он просто кушает водочку», – иронизирует @grustnijzozhnik.

трезвый президент не будет заявлять,что 4 года воюет с Россией — игорь чирок (@antiigorechek72) 26 февраля 2019 г.

Царьград предлагает своим читателям вспомнить несколько наиболее ярких эпизодов, связанных с появлением украинского президента на публике в состоянии, напоминающем алкогольное опьянение. Выводы же пусть сделает каждый самостоятельно, посмотрев видеокадры.

Фото: www.globallookpress.com

Винтовка в глаз или бутылка за раз?

Не секрет, что многие сторонники Порошенко, или, как их «ласково» называют в народе, «порохоботы», всячески отрицают любовь Петра Алексеевича к рюмке.

Так, главред издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов в январе 2019 года предпринял попытку «развеять миф» о пьянстве Порошенко на примере серии фотографий и видео, сделанных на презентации военной техники в Новых Петровцах в начале апреля 2015 года. На них украинский гарант – с опухшим лицом и в надвинутой на глаза кепке – произносит речь перед военнослужащими Нацгвардии и журналистами.

По словам Бутусова, пьянство Порошенко не что иное, как «выдумка российской пропаганды». На самом деле, разъясняет Бутусов, Пётр Алексеевич в тот день лично тестировал новейшую американскую крупнокалиберную снайперскую винтовку 12,7 мм. И как назло, никто из генералов и сотрудников охраны не удосужился предупредить его дражайшую персону о мощной отдаче сего «вундерваффе». Вот Порошенко и прилетело аккурат в глаз.

Правда, в Сети высмеяли пост украинского журналиста, указав, что ему потребовалось без малого четыре года, чтобы придумать «такую дикую версию». А некоторые пользователи и вовсе предположили, что отдача произошла в результате заглядывания в горлышко бутылки.

Отметил раньше времени: Почему аэроэкспресс так и не доехал до Борисполя

30 ноября 2018 года Порошенко торжественно открывал регулярное движение аэроэкспресса в аэропорт Борисполя. Президент Незалежной похвастался тем, что экспресс, оснащённый Apple Pay и Wi-Fi, был построен не за 20 или за 12 лет, а всего за 9 месяцев, а также продемонстрировал билеты стоимостью всего 80 гривен, которые они с премьер-министром Владимиром Гройсманом приобрели, чтобы стать первыми пассажирами.

В соцсетях обратили внимание на слишком приподнятое настроение украинского президента. Его мимика, жестикуляция и речь выдавали в нём человека, перед выступлением изрядно «принявшего на грудь». Впрочем, возможно, он сделал это «для сугрева», так как на улице в тот день было прохладно, а Порошенко на видео довольно легко одет.

Добавим, что в комментариях пользователи YouTube выдвинули свои версии поведения Порошенко:

«Это конфеты с коньяком его так напоили», – предположил bo dima.

«Ну, бухнул человек, холодно же)))) А говорит хорошо, для своего состояния. Борька наш «понимаешь» еле выговаривал», – напомнил И.Б.

«Истребитель Полусухого», – прокомментировал выступление Петра Алексеевича пользователь Михаил Скобелев.

Напомним, что первый рейс открытого Порошенко аэроэкспресса оказался неудачным. Уже на следующий день поезд заглох на полпути к Борисполю, доставив своим пассажирам массу неудобств и душевных переживаний в связи с опозданием на самолёт. Видно, не зря в народе говорят, что отмечать событие заранее – очень плохая примета.

Фото: www.globallookpress.com

Как Порошенко опозорил Украину в Мюнхене

Уличила украинского гаранта в склонности к употреблению алкогольных напитков накануне важных политических мероприятий и близкая к правительственным кругам Незалежной журналистка Соня Кошкина.

Так, 17 февраля 2018 года в Сети появилось опубликованное ей видео, на котором запечатлён украинский президент после выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Украина снова попала в международный скандал. Журналистка Соня Кошкина в Мюнхене сняла на видео пьяного Порошенко. #MunichSecurityConference #MSC2018 pic.twitter.com/jJ3YBu4zoG — Vlad (@Ukraine_Twi) 18 февраля 2018 г.

Порошенко, предположительно в очень нетрезвом состоянии, в сопровождении охраны выходит из лифта и, радостно улыбаясь, протягивает руку Кошкиной, говоря на русском языке, что «без тебя Мюнхен был бы неполным». На попытку журналистки задать вопрос о том, в каком направлении движется Украина, Порошенко даёт команду своей охране «не трогать Сонечку», так как она «большой молодец».

В комментариях к видео многие пользователи обвинили Порошенко в том, что он позорит Украину.

«Оно и в Мюнхене нажралось. Скотобаза», – с горечью отмечала пользователь @oxanavarakina.

«Алкоголь «на ухи» давит явно, диабетливый наш… стыдоба-то какая, что ж он так Украину позорит-то!?» – задался вопросом @lisskin17.

Ха! Пьяного Порошенко любой дурак снять может! А вот пусть она попробует трезвого Порошенко снять,

– посоветовал украинской журналистке @xander_ua, усомнившись в том, что у Кошкиной это получится.

Пётр Алексеевич и его «особое состояние»

Широкий резонанс получило выступление Петра Порошенко перед жителями временно оккупированного Мариуполя 31 августа 2016 года. Так, украинский гарант прибыл в город в сопровождении так называемого председателя Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского и посла США на Украине Мари Йованович на открытие центра административных услуг. Заплетающимся языком, активно при этом жестикулируя, Порошенко обвинял недовольных ситуацией в Мариуполе в сепаратизме, рассказывал горожанам сказки о том, что у них самая высокая зарплата на Украине после Киева, а также насмехался над жителями Донецка, где «зашкаливает уровень безработицы».

Примечательно, что собравшиеся мариупольцы освистали Порошенко и отреагировали на его выступление недовольными выкриками, а украинские политологи обратили внимание на то, что президент находился в «особом состоянии».

Пользователи Сети в комментариях под видео на YouTube в свою очередь акцентировали внимание на лжи Порошенко и на том, что именно он виноват в развязывании войны в Донбассе.

«Донецк сравнивает! Ты ж, тварина, Донецк бомбишь!» – возмущался Олег Корниенко.

Бомбить Донецк и потом заявлять, что 1200 предприятий не работает, потому что там русский мир. Блокировать Приднестровье и заявлять, что там люди живут плохо, потому что там русский мир. Он идиот!

– констатировал Tolsty7.

Были и те, кто посоветовал Петру Алексеевичу перед публичными выступлениями лучше закусывать, всё-таки глава государства.

«Петька, закусывай хоть, когда выпиваешь. А вообще, надо прилично в себя залить, чтобы до такого состояния нахрюкаться. Сзади народ стоит, улыбку прячет. И это – первое лицо государства. Господи, какое же это позорище», – резюмировал Твой братишка.

Заслуживает ли Украина более трезвого и адекватного лидера? На этот вопрос пусть ответит себе каждый гражданин этой страны, прежде чем придёт 31 марта на избирательный участок.