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«Истребитель сухого и полусладкого»: Соцсети о «трезвеннике» Порошенко
27 февраля 2019, 21:24 • 120 • В мире
В Сети высмеяли заявление президента Украины Петра Порошенко, что он «не пьёт и другим не советует»
Автор:
Павленко Дмитрий
Очередной тур предвыборных гастролей президента Украины Петра Порошенко не обошёлся без громкого казуса.
Журналист и видеоблогер Анатолий Шарий опубликовал видео с телефона девушки, которая во время одного из выступлений Порошенко перед жителями Киевской области задала украинскому президенту вопрос о преследовании Шария. Возмущённый гарант в ответ в свойственной ему хамской манере обвинил девушку в том, что она пришла на встречу с президентом пьяной.
«Кого-то интересует здесь Анатолий Шарий? Вы взяли деньги, никого это не интересует, до свидания. Когда приходите на встречу с президентом, не нужно употреблять алкогольные напитки», – заявил Порошенко, многозначительно добавив: «Я не пью и вам не советую».
Эти слова украинского лидера вызвали оживлённую реакцию в СМИ и соцсетях. Ведь злоупотребление Петра Алексеевича алкоголем уже давно стало притчей во языцех, а по количеству инцидентов с появлением на публике в нетрезвом виде он уже давно перещеголял ныне покойного Бориса Николаевича Ельцина.
«Он просто кушает водочку», – иронизирует @grustnijzozhnik.
Царьград предлагает своим читателям вспомнить несколько наиболее ярких эпизодов, связанных с появлением украинского президента на публике в состоянии, напоминающем алкогольное опьянение. Выводы же пусть сделает каждый самостоятельно, посмотрев видеокадры.
Фото: www.globallookpress.com
Винтовка в глаз или бутылка за раз?
Не секрет, что многие сторонники Порошенко, или, как их «ласково» называют в народе, «порохоботы», всячески отрицают любовь Петра Алексеевича к рюмке.
Так, главред издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов в январе 2019 года предпринял попытку «развеять миф» о пьянстве Порошенко на примере серии фотографий и видео, сделанных на презентации военной техники в Новых Петровцах в начале апреля 2015 года. На них украинский гарант – с опухшим лицом и в надвинутой на глаза кепке – произносит речь перед военнослужащими Нацгвардии и журналистами.
По словам Бутусова, пьянство Порошенко не что иное, как «выдумка российской пропаганды». На самом деле, разъясняет Бутусов, Пётр Алексеевич в тот день лично тестировал новейшую американскую крупнокалиберную снайперскую винтовку 12,7 мм. И как назло, никто из генералов и сотрудников охраны не удосужился предупредить его дражайшую персону о мощной отдаче сего «вундерваффе». Вот Порошенко и прилетело аккурат в глаз.
Правда, в Сети высмеяли пост украинского журналиста, указав, что ему потребовалось без малого четыре года, чтобы придумать «такую дикую версию». А некоторые пользователи и вовсе предположили, что отдача произошла в результате заглядывания в горлышко бутылки.
Отметил раньше времени: Почему аэроэкспресс так и не доехал до Борисполя
30 ноября 2018 года Порошенко торжественно открывал регулярное движение аэроэкспресса в аэропорт Борисполя. Президент Незалежной похвастался тем, что экспресс, оснащённый Apple Pay и Wi-Fi, был построен не за 20 или за 12 лет, а всего за 9 месяцев, а также продемонстрировал билеты стоимостью всего 80 гривен, которые они с премьер-министром Владимиром Гройсманом приобрели, чтобы стать первыми пассажирами.
В соцсетях обратили внимание на слишком приподнятое настроение украинского президента. Его мимика, жестикуляция и речь выдавали в нём человека, перед выступлением изрядно «принявшего на грудь». Впрочем, возможно, он сделал это «для сугрева», так как на улице в тот день было прохладно, а Порошенко на видео довольно легко одет.
Добавим, что в комментариях пользователи YouTube выдвинули свои версии поведения Порошенко:
«Это конфеты с коньяком его так напоили», – предположил bo dima.
«Ну, бухнул человек, холодно же)))) А говорит хорошо, для своего состояния. Борька наш «понимаешь» еле выговаривал», – напомнил И.Б.
«Истребитель Полусухого», – прокомментировал выступление Петра Алексеевича пользователь Михаил Скобелев.
Напомним, что первый рейс открытого Порошенко аэроэкспресса оказался неудачным. Уже на следующий день поезд заглох на полпути к Борисполю, доставив своим пассажирам массу неудобств и душевных переживаний в связи с опозданием на самолёт. Видно, не зря в народе говорят, что отмечать событие заранее – очень плохая примета.
Фото: www.globallookpress.com
Как Порошенко опозорил Украину в Мюнхене
Уличила украинского гаранта в склонности к употреблению алкогольных напитков накануне важных политических мероприятий и близкая к правительственным кругам Незалежной журналистка Соня Кошкина.
Так, 17 февраля 2018 года в Сети появилось опубликованное ей видео, на котором запечатлён украинский президент после выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Порошенко, предположительно в очень нетрезвом состоянии, в сопровождении охраны выходит из лифта и, радостно улыбаясь, протягивает руку Кошкиной, говоря на русском языке, что «без тебя Мюнхен был бы неполным». На попытку журналистки задать вопрос о том, в каком направлении движется Украина, Порошенко даёт команду своей охране «не трогать Сонечку», так как она «большой молодец».
В комментариях к видео многие пользователи обвинили Порошенко в том, что он позорит Украину.
«Оно и в Мюнхене нажралось. Скотобаза», – с горечью отмечала пользователь @oxanavarakina.
«Алкоголь «на ухи» давит явно, диабетливый наш… стыдоба-то какая, что ж он так Украину позорит-то!?» – задался вопросом @lisskin17.
– посоветовал украинской журналистке @xander_ua, усомнившись в том, что у Кошкиной это получится.
Пётр Алексеевич и его «особое состояние»
Фото: www.globallookpress.com
Широкий резонанс получило выступление Петра Порошенко перед жителями временно оккупированного Мариуполя 31 августа 2016 года. Так, украинский гарант прибыл в город в сопровождении так называемого председателя Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского и посла США на Украине Мари Йованович на открытие центра административных услуг. Заплетающимся языком, активно при этом жестикулируя, Порошенко обвинял недовольных ситуацией в Мариуполе в сепаратизме, рассказывал горожанам сказки о том, что у них самая высокая зарплата на Украине после Киева, а также насмехался над жителями Донецка, где «зашкаливает уровень безработицы».
Примечательно, что собравшиеся мариупольцы освистали Порошенко и отреагировали на его выступление недовольными выкриками, а украинские политологи обратили внимание на то, что президент находился в «особом состоянии».
Пользователи Сети в комментариях под видео на YouTube в свою очередь акцентировали внимание на лжи Порошенко и на том, что именно он виноват в развязывании войны в Донбассе.
«Донецк сравнивает! Ты ж, тварина, Донецк бомбишь!» – возмущался Олег Корниенко.
– констатировал Tolsty7.
Были и те, кто посоветовал Петру Алексеевичу перед публичными выступлениями лучше закусывать, всё-таки глава государства.
«Петька, закусывай хоть, когда выпиваешь. А вообще, надо прилично в себя залить, чтобы до такого состояния нахрюкаться. Сзади народ стоит, улыбку прячет. И это – первое лицо государства. Господи, какое же это позорище», – резюмировал Твой братишка.
Заслуживает ли Украина более трезвого и адекватного лидера? На этот вопрос пусть ответит себе каждый гражданин этой страны, прежде чем придёт 31 марта на избирательный участок.
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