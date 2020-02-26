Истребитель шестого поколения: когда он появится и каковы его главные особенности • 118 • Аналитика

В последнее время все чаще говорят о создании истребителя шестого поколения. Некоторые страны уже собираются приступать к его проектированию. Но чем же будет отличаться шестое поколение боевых воздушных машин от предыдущих поколений?



20 февраля 2020 года Францией и Германией было подписано соглашение о разработке прототипа европейского истребителя шестого поколения Future Combat Air System (FCAS). Над проектом будут работать компании Airbus и Dassault, промышленная группа Thales SA и ряд других предприятий. Планируется, что новый самолет начнет эксплуатироваться в 2040 году и заменит истребители четвертого поколения, активно использующиеся сейчас в военно-воздушных силах европейских государств.







Между тем, FCAS – далеко не единственный проект истребителя шестого поколения. Еще два года тому назад на авиасалоне в Фарнборо Великобританией был представлен проект истребителя шестого поколения Tempest («Буря»). Такие самолеты британское руководство планирует начать поставлять в Королевские ВВС уже середине 2030-х годов.



Франко-германский и британский проекты истребителей шестого поколения имеют и политическое значение. Что Великобритания, что Франция с Германией стремятся продемонстрировать свою технологическую самостоятельность, в первую очередь от США и американского военпрома. Если у них появятся собственные самолеты шестого поколения, то отпадет необходимость в закупках F-35. Тем более, что истребитель шестого поколения априори будет обладать лучшими техническими характеристиками.



Свои проекты истребителя шестого поколения есть и у США. Речь идет о таких проектах как ЛА X-36, Bird of Prey, F/A-XX. В России некоторые компоненты самолетов будущего уже проверяются на базе самолета-истребителя пятого поколения Су-57. Есть и проект Т-60 «Голубь», который был разработан еще в советское время, в 1984 году, и с определенными доработками вполне может стать основой для производства истребителей шестого поколения.





Tempest на авиасалоне

Главными отличиями проектов истребителей шестого поколения эксперты называют дальнейшее улучшение технологии стелс, возможность эффективно действовать в любых режимах полета, наличие умного покрытия и высокоинтегрированных сетевых возможностей, способность к опциональному пилотированию, наличие оружия направленной энергии.



Кстати, еще семь лет назад, в 2013 году, в США был опубликован запрос Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил о предоставлении информации для разработки лазерного оружия, которым могли бы быть оснащены истребители шестого поколения.



Отличительной чертой нового самолета может стать и более высокая по сравнению с предыдущим поколением маневренность. Вероятно, что проектировщики откажутся от вертикального оперения, которое не обладает должной эффективностью и в некоторых ситуациях выступает даже в качестве препятствия для маневренности самолета.



Бесфорсажный сверхзвуковой полет, являющийся основной характеристикой самолетов пятого поколения, безусловно останется и одной из определяющих характеристик истребителя шестого поколения. При этом не исключено, что высоту полета удастся увеличить до 35 км.



Поскольку современные полеты на высоких скоростях уже проводятся на пределе возможностей человеческого организма, все большее внимание будет уделяться созданию собственного интеллекта самолета. В идеале такой самолет должен быть беспилотным, управляться дистанционно, но это требует решения многочисленных задач в сфере искусственного интеллекта.



Отсутствие пилота позволяет делать самолеты меньшими по размеру, что значительно повысит их маневренность. Кроме того, отсутствие людей на борту нового истребителя позволило бы отказаться от целого ряда дополнительных систем, таких как системы жизнеобеспечения или эвакуации. Впрочем, пока беспилотный истребитель шестого поколения остается лишь на уровне задумки, а для ее воплощения в жизнь еще не хватает должных технологий ни у европейских стран, ни у США, ни у России. В последнее время все чаще говорят о создании истребителя шестого поколения. Некоторые страны уже собираются приступать к его проектированию. Но чем же будет отличаться шестое поколение боевых воздушных машин от предыдущих поколений?20 февраля 2020 года Францией и Германией было подписано соглашение о разработке прототипа европейского истребителя шестого поколения Future Combat Air System (FCAS). Над проектом будут работать компании Airbus и Dassault, промышленная группа Thales SA и ряд других предприятий. Планируется, что новый самолет начнет эксплуатироваться в 2040 году и заменит истребители четвертого поколения, активно использующиеся сейчас в военно-воздушных силах европейских государств.Между тем, FCAS – далеко не единственный проект истребителя шестого поколения. Еще два года тому назад на авиасалоне в Фарнборо Великобританией был представлен проект истребителя шестого поколения Tempest («Буря»). Такие самолеты британское руководство планирует начать поставлять в Королевские ВВС уже середине 2030-х годов.Франко-германский и британский проекты истребителей шестого поколения имеют и политическое значение. Что Великобритания, что Франция с Германией стремятся продемонстрировать свою технологическую самостоятельность, в первую очередь от США и американского военпрома. Если у них появятся собственные самолеты шестого поколения, то отпадет необходимость в закупках F-35. Тем более, что истребитель шестого поколения априори будет обладать лучшими техническими характеристиками.Свои проекты истребителя шестого поколения есть и у США. Речь идет о таких проектах как ЛА X-36, Bird of Prey, F/A-XX. В России некоторые компоненты самолетов будущего уже проверяются на базе самолета-истребителя пятого поколения Су-57. Есть и проект Т-60 «Голубь», который был разработан еще в советское время, в 1984 году, и с определенными доработками вполне может стать основой для производства истребителей шестого поколения.Главными отличиями проектов истребителей шестого поколения эксперты называют дальнейшее улучшение технологии стелс, возможность эффективно действовать в любых режимах полета, наличие умного покрытия и высокоинтегрированных сетевых возможностей, способность к опциональному пилотированию, наличие оружия направленной энергии.Кстати, еще семь лет назад, в 2013 году, в США был опубликован запрос Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил о предоставлении информации для разработки лазерного оружия, которым могли бы быть оснащены истребители шестого поколения.Отличительной чертой нового самолета может стать и более высокая по сравнению с предыдущим поколением маневренность. Вероятно, что проектировщики откажутся от вертикального оперения, которое не обладает должной эффективностью и в некоторых ситуациях выступает даже в качестве препятствия для маневренности самолета.Бесфорсажный сверхзвуковой полет, являющийся основной характеристикой самолетов пятого поколения, безусловно останется и одной из определяющих характеристик истребителя шестого поколения. При этом не исключено, что высоту полета удастся увеличить до 35 км.Поскольку современные полеты на высоких скоростях уже проводятся на пределе возможностей человеческого организма, все большее внимание будет уделяться созданию собственного интеллекта самолета. В идеале такой самолет должен быть беспилотным, управляться дистанционно, но это требует решения многочисленных задач в сфере искусственного интеллекта.Отсутствие пилота позволяет делать самолеты меньшими по размеру, что значительно повысит их маневренность. Кроме того, отсутствие людей на борту нового истребителя позволило бы отказаться от целого ряда дополнительных систем, таких как системы жизнеобеспечения или эвакуации. Впрочем, пока беспилотный истребитель шестого поколения остается лишь на уровне задумки, а для ее воплощения в жизнь еще не хватает должных технологий ни у европейских стран, ни у США, ни у России. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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