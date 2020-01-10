Истребитель с бомбами – странная «модернизация» МиГ-29 ВВС Украины • 145 • Аналитика

На днях украинские военные порталы поспешили похвалиться тем, что работа над продуктом «новейшей модернизации» - истребителем МиГ-29МУ2, практически завершена Львовским государственным авиаремонтным заводом, и он даже уже совершил первый испытательный полет.



Правда, достоверно известно лишь то, что эта боевая машина в декабре прошлого года «была замечена вне ангара», однако источники в «нэзалэжной» продолжают утверждать: самолет находится на стадии «последних мероприятий перед государственными испытаниями» и вот-вот будет «готов к постановке на вооружение». Что же это за модификация такая и чем она отличает заслуженного авиационного «старичка» от его немодернизированных собратьев?







Первое, что бросается в глаза и одновременно вызывает некоторое недоумение, так это то, что судя по имеющейся информации при работе над усовершенствованием МиГ-29 украинские «умельцы» не столько улучшили его основные летные качества, необходимые любому истребителю, как боевой машине, изначально предназначенной для ведения воздушных боев с авиацией противника, сколько перепрофилировали его в нечто иное. Так, согласно заявлениям представителей авиазавода, основным их достижением стала возможность установки на МУ2 несколько более совершенных средств поражения как раз наземных целей – управляемых ракет Х-29Т и корректируемых авиабомб КАБ-500КР.



Все остальные заявленные новации, такие как «установка бортовых систем VOR, ILS, DME» и замена аналоговых индикаторов в кабине на цифровые, по сути дела, не слишком значительно повлияют на боевые качества истребителя. Зато, как утверждают на предприятии, «позволят совершать полеты по международным трассам». Ну, это ценно.







По правде говоря, странная модернизация в виде навешивания на МиГ-29 боеприпасов, предназначенных, прежде всего, для уничтожения живой силы и техники противника, находящейся в бетонных укрытиях, наводит на не слишком хорошие подозрения относительно возможных перспектив использования этих машин. Ранее неоднократно отмечалось, что одной из основных слабостей украинских ВВС (помимо безнадежно устаревшего авиационного парка, отсутствия подготовленного летного и технического состава и прочего), является как раз отсутствие у них современных авиационных средств поражения класса «воздух-земля». Пилоты тех же МиГов вынуждены, в случае необходимости пытаться уничтожать наземные цели бортовой артиллерией, либо, в лучшем случае, неуправляемыми ракетами. В обоих случаях для этого летчику нужно совершить максимально близкий заход на цель, «отрабатывая» ее чуть ли не на «бреющем»... С учетом возможностей современных ПЗРК – трюк, более, чем рискованный. Это вполне убедительно доказывает судьба двух МиГ-29 из состава базирующейся в Ивано-Франковске114-й бригады тактической авиации, сбитых в 2014 году при попытке применить их против ополченцев Донбасса.



Похоже, в Киеве вынесли из этого урок, вот только совершенно неправильный. Во всяком случае, складывается впечатление, что создаваемый на Львовщине МиГ-29МУ2 является ничем иным, как неким «эрзац-штурмовиком». Сложно допустить его применение против более-менее современной боевой авиации, превосходящей украинских «соколов» по уровню подготовки и технической оснащенности хотя бы на полголовы. А ведь в реальности военно-воздушные силы буквально всех соседних государств опережают их намного более. Что же – опять Донбасс?! Не хотелось бы угадать, но другое объяснение подыскать непросто.



Обращает на себя внимание и еще одна деталь – весной прошлого года тогдашний министр обороны Украины Степан Полторак сделал очередное громкое заявление. По его словам «массовая модернизация» МиГ-29 до уровня МУ2 должна была начаться в 2020 году и проходить «с привлечением иностранных предприятий сферы ВПК». Якобы, с израильской компанией Elbit Systems Ltd, в свое время занимавшейся доработкой МиГ-29 ВВС Румынии были подписаны соответствующие договоренности. Более того, «живой интерес» к «укреплению потенциала воздушного флота Украины» проявляла даже корпорация Boeing! Во всяком случае, у тогдашнего главы СНБО Александра Турчинова была встреча с одним из ее директоров по этому вопросу. Судя по тому, что об «иностранных специалистах» в нынешних победных реляциях ни слова – все эти планы так и остались пустым звуком. Ну, а самостоятельно Украина может разве что смастрячить очередное «чудо-оружие». Например – истребитель с бомбами. На днях украинские военные порталы поспешили похвалиться тем, что работа над продуктом «новейшей модернизации» - истребителем МиГ-29МУ2, практически завершена Львовским государственным авиаремонтным заводом, и он даже уже совершил первый испытательный полет.Правда, достоверно известно лишь то, что эта боевая машина в декабре прошлого года «была замечена вне ангара», однако источники в «нэзалэжной» продолжают утверждать: самолет находится на стадии «последних мероприятий перед государственными испытаниями» и вот-вот будет «готов к постановке на вооружение». Что же это за модификация такая и чем она отличает заслуженного авиационного «старичка» от его немодернизированных собратьев?Первое, что бросается в глаза и одновременно вызывает некоторое недоумение, так это то, что судя по имеющейся информации при работе над усовершенствованием МиГ-29 украинские «умельцы» не столько улучшили его основные летные качества, необходимые любому истребителю, как боевой машине, изначально предназначенной для ведения воздушных боев с авиацией противника, сколько перепрофилировали его в нечто иное. Так, согласно заявлениям представителей авиазавода, основным их достижением стала возможность установки на МУ2 несколько более совершенных средств поражения как раз наземных целей – управляемых ракет Х-29Т и корректируемых авиабомб КАБ-500КР.Все остальные заявленные новации, такие как «установка бортовых систем VOR, ILS, DME» и замена аналоговых индикаторов в кабине на цифровые, по сути дела, не слишком значительно повлияют на боевые качества истребителя. Зато, как утверждают на предприятии, «позволят совершать полеты по международным трассам». Ну, это ценно.По правде говоря, странная модернизация в виде навешивания на МиГ-29 боеприпасов, предназначенных, прежде всего, для уничтожения живой силы и техники противника, находящейся в бетонных укрытиях, наводит на не слишком хорошие подозрения относительно возможных перспектив использования этих машин. Ранее неоднократно отмечалось, что одной из основных слабостей украинских ВВС (помимо безнадежно устаревшего авиационного парка, отсутствия подготовленного летного и технического состава и прочего), является как раз отсутствие у них современных авиационных средств поражения класса «воздух-земля». Пилоты тех же МиГов вынуждены, в случае необходимости пытаться уничтожать наземные цели бортовой артиллерией, либо, в лучшем случае, неуправляемыми ракетами. В обоих случаях для этого летчику нужно совершить максимально близкий заход на цель, «отрабатывая» ее чуть ли не на «бреющем»... С учетом возможностей современных ПЗРК – трюк, более, чем рискованный. Это вполне убедительно доказывает судьба двух МиГ-29 из состава базирующейся в Ивано-Франковске114-й бригады тактической авиации, сбитых в 2014 году при попытке применить их против ополченцев Донбасса.Похоже, в Киеве вынесли из этого урок, вот только совершенно неправильный. Во всяком случае, складывается впечатление, что создаваемый на Львовщине МиГ-29МУ2 является ничем иным, как неким «эрзац-штурмовиком». Сложно допустить его применение против более-менее современной боевой авиации, превосходящей украинских «соколов» по уровню подготовки и технической оснащенности хотя бы на полголовы. А ведь в реальности военно-воздушные силы буквально всех соседних государств опережают их намного более. Что же – опять Донбасс?! Не хотелось бы угадать, но другое объяснение подыскать непросто.Обращает на себя внимание и еще одна деталь – весной прошлого года тогдашний министр обороны Украины Степан Полторак сделал очередное громкое заявление. По его словам «массовая модернизация» МиГ-29 до уровня МУ2 должна была начаться в 2020 году и проходить «с привлечением иностранных предприятий сферы ВПК». Якобы, с израильской компанией Elbit Systems Ltd, в свое время занимавшейся доработкой МиГ-29 ВВС Румынии были подписаны соответствующие договоренности. Более того, «живой интерес» к «укреплению потенциала воздушного флота Украины» проявляла даже корпорация Boeing! Во всяком случае, у тогдашнего главы СНБО Александра Турчинова была встреча с одним из ее директоров по этому вопросу. Судя по тому, что об «иностранных специалистах» в нынешних победных реляциях ни слова – все эти планы так и остались пустым звуком. Ну, а самостоятельно Украина может разве что смастрячить очередное «чудо-оружие». Например – истребитель с бомбами. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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