Истребитель, который смог: Полиция раскрыла загадку запугавшего парижан "взрыва"

Ранее из Парижа пришла новость о внезапно прогремевшем громком взрыве. Да таком, что услышали не только в самой столице Франции, но и в её пригороде. Судя по сообщению местной полиции, испуганный народ тут же стал обрывать телефоны экстренных служб.

Впрочем, как выяснилось, тревога оказалась ложной. На деле никакого "взрыва в Париже" не было. Был лишь громкий хлопок, причиной которого стал истребитель, сумевший преодолеть звуковой барьер.

"Очень громкий шум был слышен в Париже и в пригороде Парижа, - сообщили полицейские французской столицы. - Никакого взрыва нет, речь идёт об истребителе, который преодолел звуковой барьер".

Там в же в Twitter-аккаунте стражи порядка попросили перестать "загромождать линии экстренной помощи!".