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Истребитель, который смог: Полиция раскрыла загадку запугавшего парижан "взрыва"

01 октября 2020, 05:05  •  23 • В мире
Полиция Парижа раскрыла загадку внезапного громкого "взрыва" в столице Франции, напугавшего горожан и жителей пригорода. В Twitter-аккаунте стражей порядка пояснили, что всё дело в истребителе, который смог преодолеть звуковой барьер.
Ранее из Парижа пришла новость о внезапно прогремевшем громком взрыве. Да таком, что услышали не только в самой столице Франции, но и в её пригороде. Судя по сообщению местной полиции, испуганный народ тут же стал обрывать телефоны экстренных служб.
Впрочем, как выяснилось, тревога оказалась ложной. На деле никакого "взрыва в Париже" не было. Был лишь громкий хлопок, причиной которого стал истребитель, сумевший преодолеть звуковой барьер.
"Очень громкий шум был слышен в Париже и в пригороде Парижа, - сообщили полицейские французской столицы. - Никакого взрыва нет, речь идёт об истребителе, который преодолел звуковой барьер".
Там в же в Twitter-аккаунте стражи порядка попросили перестать "загромождать линии экстренной помощи!".
Un bruit très important à été entendu à Paris et en région parisienne. Il n'y a pas d'explosion, il s'agit d'un avion de chasse qui a franchi le mur du son.
N'encombrez pas les lignes de secours !
- Préfecture de Police (@prefpolice) September 30, 2020

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