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Истребили вирус вместе с норками: Премьер Дании считает это своей заслугой и не хочет в отставку
20 ноября 2020, 19:55 • 99 • В мире
В Дании истребили вирус вместе с норками. Минздрав сообщил о "вымирании" нового штамма SARS-CoV-2, который был обнаружен у животных. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает это своей заслугой, хотя над ней нависла серьёзная угроза отставки.
Полмесяца назад власти Дании отдали приказ изъять всех животных с норковых ферм с целью предотвращения распространения нового штамма коронавируса. Специалисты выяснили, что у этой модификации SARS-CoV-2 пониженная чувствительность к антителам, а потому появляется угроза кампании по вакцинации.
Минздрав Дании, сославшись на Государственный институт сывороток, заявил: "Вирус, вероятнее всего, вымер". Однако политический скандал только набирает обороты. 18 ноября в отставку подал министр продовольствия и сельского хозяйства. Это он принимал окончательное решение об уничтожении пушистых зверьков. Правительство же установило, что полномочий для такого шага у него не было, поэтому министра признали потенциальным нарушителем конституции.
Оппозиционные партии настаивают на отставке премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Они уверены: именно на этом политике лежит вся ответственность. Премьер не согласна. Она принесла публичные извинения, но заявила, что считает истребление всех норок правильным решением. В качестве доказательства Фредериксен привела оценку органов здравоохранения.
В Дании истребили вирус вместе с норками, поэтому Минздрав принял решение об ослаблении некоторых ограничений. Речь пока идёт только о северной части страны, пишет Reuters.
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