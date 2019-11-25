Истощённый гонениями Ассанж может умереть в тюрьме: 60 врачей обратились к МВД Британии

Врачи предупредили, что способность Ассанжа предстать перед судом, который намечен на февраль 2020 года, вызывает у них серьёзную обеспокоенность. К единому мнению на этот счёт пришли медэксперты из Британии, Европы, Шри-Ланки и Австралии.

В составленном письме медики говорят, что Ассанжу требуется перевод в медицинский центр для неотложного обследования его физического и психологического состояния квалифицированными медиками.

Ранее отец Ассанжа Джон Шиптон заявил, что испытывает сильное беспокойство за жизнь сына. Шиптон напомнил, что Джулиан подвергается преследованиям уже более девяти лет, пишет РИА ФАН.