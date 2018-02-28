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Истощенного тюлененка спасли на острове в Финском заливе

28 февраля 2018, 00:09  •  91 • В мире
Детеныша серого тюленя отправили на реабилитацию в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих.
В Финском заливе спасли истощенного детеныша серого тюленя. Как рассказала специалист Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская, тюлененок был найден на острове Гогланд 26 февраля.
По ее словам, детенышу около 10 дней, весит оно 12 килограммов. При этом, согласно норме, в этом возрасте тюлененок должен был весить втрое больше.
"Видимо, он по каким-то причинам отбился от самки. Тюлень внешне здоров, у него нет открытых ран, повреждений, но он сильно истощен", - рассказала она.
Отмечается, что тюленя отправили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. Там он пройдет реабилитацию и наберет нужный для полноценного существования вес.
Андриевская добавила, что реабилитация животного в центре займет около двух месяцев, передает РИА Новости.

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