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Историю Второй мировой войны приносят в жертву нацинтересам: Политолог прокомментировал смену риторики США

14 февраля 2020, 14:24  •  52 • Политика
Политолог Станислав Еремеев, прокомментировал смену риторики США, указав на то, что историю Второй мировой войны приносят в жертву нацинтересам.
Каждая из стран мира преследует собственные нацинтересы, что может выливаться в смену риторики. Об этом РИА ФАН заявил политолог Станислав Еремеев, комментируя тренд по фальсификации истории на Западе.
В частности, эксперт затронул позицию США. В своё время советник 32-го президента Соединённых Штатов Франклина Рузвельта Гарри Гопкин заявил, что победы во Второй мировой войне союзники смогли добиться благодаря крови, пролитой советской армией, а не благодаря программе ленд-лиза.
Проблема заключается в том, что в американском обществе есть разные взгляды на вопрос.
"Национальные интересы США в тот период диктовали определённую логику действий. Есть крупные геополитические задачи, и после смерти Рузвельта многое приняло в Штатах иные обязательства и договорённости", - подчеркнул Еремеев.
Отметим, что самую странную позицию занял президент Франции Эммануэль Макрон. Политик обвинил Польшу, Венгрию и Россию в попытке "переписать историю".
"Мы не сможем построить новую Европу, забыв о её истории", - цитирует его слова телеканал "360".
Напомним, президент России Владимир Путин последовательно выступает с критикой попыток фальсификации истории на Западе.
"Ставить на один уровень Советский Союз и фашистскую Германию - это верх цинизма! Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, а руководители Франции и Великобритании встречались с Гитлером и бумажки подписывали", - заявил он.
Вместе с этим Путин предупредил лидеров соседних стран, что их отказ от участия в мероприятиях, приуроченных к 75-летию Победы, станет большой ошибкой. Если они отказываются принять участие в торжествах - значит, не уважают павших в годы Великой Отечественной войны.

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