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Историю шведского миллионера о сдаче Крыма "по пьяни" одобрили на полуострове

08 декабря 2020, 11:25  •  70 • Политика
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com
Украине напомнили про особенности СССР
Неангажированной оценкой ситуации назвал сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказ главы концерна Stena AB, шведского миллиардера Дана Стена Ульссона о том, как полуостров стал украинским и почему вернулся в состав России.
Ранее один из крупнейших бизнесменов Швеции напомнил, что Крым изначально принадлежал России, а Киеву его приписали в 1954 г. "с перепоя", когда советское руководство перекраивало послевоенное устройство СССР.
По мнению Цекова, Ульссон дал "правильную оценку" ситуации. Аналогичного мнения придерживаются все, кто дал себе труд разобраться в административном устройстве Советского Союза и ознакомиться с историей России.
"Чем больше будет звучать таких заявлений не ангажированных людей, тем скорее изменится позиция Запада по Крыму",
– отметил сенатор в комментарии РИА "Новости". Он согласился, что Киев можно понять – от подарков не хочется отказываться. Однако призвал страны, в том числе Украину, руководствоваться общепринятыми демократическими принципами и в отношении Крыма.
Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой содержится требование к России прекратить милитаризацию Крыма. Гражданам иностранных государств, желающих посетить полуостров, рекомендовано запрашивать разрешение в Киеве.

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