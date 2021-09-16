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Историю с поставкой "Железного купола" Украине объяснил эксперт

16 сентября 2021, 10:35  •  92 • Политика
Фото: Gil Eliyahu-Jinipix / Xinhua / www.globallookpress.com
В Белом доме не подтвердили, что Байден и Зеленский договорились о системе ПРО
США завели речь о поставках на Украину системы противоракетной обороны "Железный купол", чтобы дать понять России, насколько серьезна готовность Вашингтона помогать Киеву в противостоянии Москве. К такому мнению склоняется директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Ранее издание Politico сообщило, что группа конгрессменов США внесла поправки в военный бюджет на 2022 г., предусматривающие расходы на поставку Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны. По некоторым данным, речь идет именно о "Железном куполе", который уже хорошо показал себя в Израиле.
Однако эксперты усомнились, что этот вопрос может реально решиться в ближайшей перспективе. По мнению Бортника, Киеву просто выгодно рассуждать на эту тему, намекая, что якобы президент Владимир Зеленский достиг на переговорах в Белом доме значительных успехов, детали которых пока не раскрываются. А Вашингтон в принципе не упустит момента уколоть Москву.
"Эта тема используется как инструмент давления США на Россию. С одной стороны, она не решит проблем противовоздушной обороны Украины, но будет определенным сигналом и знаком, что США сохраняют свое влияние и поддержку Украине",
– приводит РИА "Новости" мнение Бортника.
При этом в Белом доме не подтвердили, что Владимир Зеленский и Джо Байден обсуждали поставки систем ПРО в целом и "Железного купола" в частности.
"Мы заявляли, что окажем дополнительную помощь, когда проходил саммит. Но что конкретно, мне необходимо уточнить у членов моей команды", – ответила официальный представитель Белого дома Джен Псаки на уточняющие вопросы журналистов в ходе традиционного брифинга.
Между тем, по данным Politico, на Капитолийском холме в Вашингтоне по данному вопросу сложилось поразительное единодушие: обе партии уже поддержали идею развертывания на Украине "Железного купола", передает телеканал "360". Хотят ли конгрессмены передать систему в виде безвозмездной материальной помощи или Киеву предложат за нее заплатить, не уточняется.
Ранее депутат Рады раскритиковал последние договоренности США и Украины о поставках вооружений в Незалежную.

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