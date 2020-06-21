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История врозь с политикой: МИД Великобритании сделал заявление о статье Путина

21 июня 2020, 16:00  •  83 • Политика
МИД Великобритании сделал заявление по поводу статьи президента России Владимира Путина о Второй мировой войне. В ведомстве отметили, что история должна идти врозь с политикой.
Как заявил РИА Новости представитель внешнеполитического ведомства Великобритании, история не должна использоваться, как политический инструмент, и переписываться в угоду каких бы то ни было стран.
Представитель британского МИД отметил, что победа над нацистским режимом стала возможна, благодаря мужеству и жертвам народов "Великобритании, Соединённых Штатов, СССР и всех стран-союзников".
Таким образом он прокомментировал статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
Ранее научный координатор Центра евразийских исследований Университета Вены Александр Дубови оценил статью российского лидера Владимира Путина под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим".
Своё мнение о ней он высказал в комментарии для "РИА Новости". Он заметил, что в своём материале президент России не столько оборачивается в прошлое, сколько смотрит в будущее.
"Довольно жёстко написано, всё расставлено по полочкам, чётко показано, как Россия видит историю. […]. На самом деле эта статья про настоящее и про будущее, в первую очередь - про интересы России", - подчеркнул политолог.
По его мнению, Путин вновь делает мирный жест по отношению к западным странам и фактически говорит о необходимости сплочённого международного решения ряда общих ключевых проблем.

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